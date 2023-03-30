 

Кириллов день: приметы и традиции на 31 марта

30.03.2023, 23:52, Новости дня
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

31 марта православные вспоминают Кирилл Иерусалимского. Житие святого относится к четвертому веку. Свое прозвище он получил не только потому, что служил в Иерусалиме в сане епископа, а еще и пытался возвеличить значение священного города для христиан.

Кирилл Иерусалимский как выдающийся церковный деятель причислен к группе Отцов Церкви. Однако признание пришло к святому не сразу. В голодные годы он продавал имущество церкви, чтобы накормить нуждающихся. За твердую позицию и готовность спорить с правителями его несколько раз лишали сана и изгоняли со службы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 31 МАРТА 2023 ГОДА

В память о святом нельзя отказывать нуждающимся в милостыне. На Руси верили, что Кирилл Иерусалимский может разгневаться и наказать людей за черствость. 31 марта вообще лучше не заниматься финансовыми вопросами, не давать и не брать денег в долг. Не рекомендовалось смотреться в зеркало, потому что через нее можно было привлечь нечистую силу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В Кириллов день люди напоминали друг другу, что холода еще могут вернуться. Лишь цветущая мать-и-мачеха говорила, что теплая погода окончательно установилась. 31 марта на Руси крестьяне совершали ритуалы, чтобы задобрить святого на богатый урожай, начиналась подготовка к посевной. Согласно традиции, на обед нужно было подать соленья и другие заготовки, оставшиеся с зимы.


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