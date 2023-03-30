 

Кардиолог Кореневич: Боль в животе может не указывать на сердечный приступ

30.03.2023, 21:30, Разное
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Анна Кореневич, врач-кардиолог, пояснила о неочевидных симптомах повреждения миокарда. По словам врача, одним из признаков опасного сердечного заболевания является боль в животе, которая может напоминать отравление и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Специалист отметил, что такая необычная клиническая картина сердечных приступов не является редкостью, когда речь заходит об обсуждении этого вопроса в Telegram. По всей видимости, сердце имеет к этому какое-то отношение. Кардиолог предупредила, что иногда коварный ум имитирует аппендицит или гастрит, язву желудка, язвенную болезнь или отравление.

Анна Кореневич пояснила, что боль в животе может быть признаком инфаркта в нижней или задней стенке левого желудочка. Врач также сказала, что инфаркт может случиться и у астматика. Этот тип сердечного приступа вызывает внезапную одышку и нехватку воздуха. Приступ одышки может быть временным и исчезнуть сам по себе. Однако игнорирование этого состояния может оказаться фатальным.

Анна Кореневич посоветовала, что даже если ситуация облегчилась, все равно лучше обратиться к врачу. Второй тип сердечного приступа – когда нет ни боли, ни давления в груди. Такое часто случается у диабетиков и людей с повышенным уровнем сахара в крови. Иногда это можно принять за гипотонию, гипогликемию. Вот признаки сердечного приступа: слабость, потливость, снижение АД.


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