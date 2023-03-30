Здесь был Бахмут

Как жили люди в разрушенном сегодня городе: чем занимались, как справляли праздники и какие планы строили на будущее.



Артемовск (он же Бахмут). Фото: Анастасия Федоренко

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«Участники конкурса "Спасибо деду за Победу" поблагодарили организаторов за возможность рассказать о подвигах своих дедов и прадедов. Больше 100 человек заявили о своем участии рисунками, фотографиями и литературными сочинениями. Дети делились семейными историями, которые им рассказывали родители. А те, в свою очередь, узнали об этом от старшего поколения. И гордость 10-летних мальчишек и девчонок за своих прадедов, выраженная в рисунках и сочинениях, вызывала у присутствующих уважение к семейной памяти».

Это заметка о праздновании Дня Победы в Бахмуте в 2016 году. На фотографиях — школьники. За их творчество, посвященное Победе, им вручают торты и другие призы.

А вот поздравление городского головы Бахмута Алексея Ревы с Днем Победы в 2021 году:

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«Дорогие жители города! От всего сердца поздравляю вас с Днем памяти и примирения и 76-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне. В эти дни мы отдаем память и уважение тем, кто на фронте и в тылу, в партизанских отрядах боролся с врагом. Дорогие ветераны, во Вторую мировую вы защитили мир от захватчиков. В страшные годы защитили Украину и отдали свою молодость, чтобы наше сегодня было мирным и счастливым».

Площадь в Артемовске

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Артемовск, 2018 год. Фото: Алексей Малолетка / AP / ТАСС

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Колледж транспортной инфраструктуры в Артемовске. Фото из архива Викимедии

Во время Великой Отечественной Артемовск (так называли Бахмут при советской власти) год и десять месяцев находился под оккупацией немецких нацистов.

Каждый год сначала 9 мая, а потом и 8-го в Бахмуте возлагали цветы к памятникам, посвященным Победе. Пели песни, давали уличные концерты, благодарили ветеранов. И впервые этот день не отмечали в 2022 году.

Растущий и своенравный

В парке среди высоких берез и сосен открыта ярмарка — продают сувениры, сахарную вату, картины уличных художников. Тут и там поют песни, танцуют. Многолюдно.

На выходе из парка, у фонтана, — выставка техники: пожарной и медицинской. Люди фотографируются рядом с ней, забираются в кабины.

Это 11 сентября 2021 года. День города. Бахмуту исполняется 450 лет. Он был заложен в 1571 году — как крепость и центр солеварения (рядом находились крупнейшие в Европе залежи соли). И назывался тогда Бахмутской сторожей. А спустя два столетия получил статус города.

Богатая история отразилась и на внешнем облике Бахмута: если пойти от железнодорожного вокзала 1878 года постройки по улице Независимости, а затем свернуть на Горбатова, то пройдешь мимо модернистского здания школы № 11, а оттуда можно выйти к дореволюционному зданию женской гимназии. В центре города, рядом с фонтанным сквером, — уже конструктивистские дома с округлыми чертами и высокими окнами. Бахмут не был серым, безликим или депрессивным городом — напротив, в 1920 году он даже стал центром Донецкой губернии. Ненадолго — на пять лет, пока свое не взял Донецк. Но все же.

Вот и производства здесь до 2022 года были совсем не вгоняющие в тоску: Артемовский завод шампанских вин производил до 25 млн бутылок игристого в год. Его продукция была отмечена сотнями наград и поставлялась в два десятка стран мира, в том числе в Германию, Люксембург, Канаду, Израиль, Таиланд. И конечно же, в Россию.

К РФ в Бахмуте вообще было теплое отношение, и этому никто не препятствовал. Глава города Александр Рева состоял в «Партии регионов», большинство мест в городском парламенте занимали отнюдь не прозападные депутаты, а представители партий «Порядок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

И при этой лояльности к восточному соседу Бахмут никто не считал городом-изгоем. Здесь строили новые дома, туристическую инфраструктуру, вкладывали деньги в озеленение и в то же время расширяли производства. В 2019 году среди горожан проводился опрос, что именно в городе они хотели бы улучшить. Было предложено 20 вариантов, среди которых — обновление городского транспорта, расширение программы переработки мусора, улучшение экологии, благоустройство города. Бахмутцы заявили, что хотели бы, чтобы в городе открывались новые предприятия и создавались новые рабочие места.

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Артемовский завод шампанских вин. Фото: ya-rinka / ЖЖ

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Горадминистрация Артемовска. Фото: Анастасия Федоренко

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Школа №1 Бахмута. Фото из архива Викимедии

Нельзя сказать, что Бахмут был беспроблемным городом. Средняя зарплата здесь была ниже, чем по стране, — девять тысяч гривен против 11,5 тысячи. И в этом житель РФ может узнать привычную для себя картину, ведь в заводских Свердловской или Иркутской областях РФ доходы также ниже, чем в среднем по стране.

К слову, хотя бо́льшую часть населения города составляли украинцы, на родном языке говорили меньше половины из них, город был русскоязычным. И несмотря на то что официального статуса русский язык не имел, на нем преподавали в городских школах.

На парламентских выборах в 2014 году, уже после победы Евромайдана, 59% голосов в городе набрали оппозиционные к новой власти партии. Правда, при очень низкой явке — 29,6%.

Что в имени тебе?

И все же Бахмут не стремился жить в советской парадигме, которая в РФ в 2010-е уже набирала обороты. Когда в 2015 году в городе демонтировали памятник Федору Сергееву (известен также как «революционер Артем», в честь него город и был переименован в 1924 году в Артемовск), это не вызвало массовых протестов, и даже в опросе телеканала «Юнион», контролируемого «Донецкой народной республикой», многие жители города высказались за установку на месте снесенного памятника скульптуры Тараса Шевченко.

Чуть больше споров вызвало переименование города, который до того же 2015 года носил советское название Артемовск. Первая попытка вернуть историческое название была предпринята незадолго до объявления Украиной независимости в 1991 году. Но тогда за возвращение имени Бахмут проголосовало лишь 25% населения.

Снова вопрос о переименовании встал лишь после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. Войска «ДНР» вошли в город в самом начале противостояния, в апреле. Но под контролем непризнанной республики Артемовск находился недолго — уже через три месяца сепаратисты ушли под давлением украинской армии. Через год, в течение которого от артобстрелов с востока были разрушены десятки жилых домов и погибло несколько мирных жителей, во исполнение украинского указа о декоммунизации в городе сначала был снесен памятник Артему, а затем городу было возвращено историческое название. Характерно, что российские официальные СМИ так об этом и писали: «Городу Артемовску в Донбассе вернули историческое название Бахмут» (это заголовок РИА «Новости»). При этом сегодня российская государственная пресса и Минобороны РФ демонстративно называют город советским названием — Артемовск.

Что касается мнений самих горожан, то, по многочисленным опросам в СМИ в 2015 году, они разделились примерно в равных пропорциях. Референдума не было, но не было и массовых протестов.

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