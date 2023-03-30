Новинки антицеллюлитных программ для тела: что врачи рекомендуют на 2023 год

Целлюлит хоть и является естественной особенностью женского организма, но многие представительницы прекрасного пола стараются от него избавиться, чтобы сделать фигуру более совершенной. С каждым годом способы борьбы с «апельсиновой коркой» становятся все более совершенными, а в 2023 году врачи рекомендуют обратить внимание на новые подходы.

Перкуссионный массажер

Это антицеллюлитная новинка, пистолет, который готов убить любые проявления целлюлита. Подобные приборы сегодня выпускаются беспроводными, а работают они, решая несколько проблем за счет глубокого воздействия вибраций на ткани. С помощью такого оборудования можно решать эстетические проблемы и устранять болевые ощущения в мышцах.

Ударный массажер-пистолет

Еще один пистолет, только ударный. Он по-настоящему уникален, ведь способен разогнать кровоток, снять напряжение в мышцах и даже воздействовать на лимфу для борьбы с целлюлитом и спазмами. Этот прибор хорош еще и тем, что является бесшумным и высокопроизводительным.

Массаж

Одним из лучших способов борьбы с апельсиновой коркой на коже являются массажные программы. Его эффективность обусловлена воздействием на проблемные зоны. Жировые капсулы разминаются вручную, что позволяет улучшить обменные процессы и наладить лимфоток. Со временем жировые бугры уменьшатся, а затем могут исчезнуть совсем. Внешне это будет выражено в ровной коже.

Если у женщины имеется выраженная отечность, делается лимфодренажный массаж. Выбрать такой подход можно, если нет противопоказаний по здоровью. Важно учитывать, что такой массаж является довольно болезненным, но он высокоэффективен, поэтому многие женщины прибегают к нему.

Аппаратные средства

Они появились не так давно, но уже успели завоевать популярность за счет своей эффективности. Суть процедуры RF-лифтинга состоит в воздействии высокочастотными или электромагнитными импульсами на дерму, а также подкожную клетчатку.

Импульс преобразуется в тепловую энергию, а она обновляет коллагеновый слой, формируя каркас из коллагена. Между клетками соединительные волокна становятся более плотными, а жировые клетки не изменяются, но вид кожи при этом улучшается – она становится гладкой. Эти процедуры так эффективны по той причине, что напрямую воздействуют на проблемные клеточные зоны. Если у женщины имеется непереносимость массажа, RF-лифтинг – это отличная альтернатива.

Виброкомпрессия

Эта процедура еще называется RSL-скульптурированием и представляет собой инновационную методику моделирования фигуры. Такой подход позволяет нормализовать работу всего организма. Аппаратный массаж не только убирает целлюлит, но и помогает девушкам и женщинам бороться с лишними сантиметрами в проблемных зонах.

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Всего лишь за 10 сеансов можно избавиться от двух размеров, и это все без скальпеля и спорта. Как утверждают специалисты, результат можно получить уже после первой процедуры. Аппаратный массаж эффективен, даже когда целлюлит достигает четвертой стадии. С помощью такого подхода можно скульптурировать формы и сделать фигуру подтянутой.

Массаж сухой щеткой

Самостоятельно бороться с целлюлитом можно, вооружившись щеткой. Если проводить такие процедуры дома регулярно, можно получить ровную и более подтянутую кожу. Сухой массаж щеткой позволяет исключить проявление целлюлита, а также бороться с отеками. Такой вид массажа имеет название брашинг, а известен он человечеству уже очень давно. Представительницы прекрасного пола пользовались сухими щетками для массажа еще в древней Греции и Риме.

Главный принцип такого подхода заключается в движениях щеткой по направлению лимфы. Процедура отшелушивает ороговевшие клетки и тонизирует кожу. Это значит, что с помощью такого массажа можно не только исключить целлюлит, но и обновить кожу. Щетка будет стимулировать лимфатическую систему и кровообращение, активизируя обменные процессы.

Использование массажного валика

С помощью такого подхода можно выполнять самые разные упражнения, и не только на ягодицы, но и на нижнюю часть ног. Например, можно сесть на пол, упереться руками, направив пальцы в сторону ступней, а затем начать прокатывать под собой массажный ролик. Это будет способствовать разглаживанию толстых и жестких тканей в верхней части бедер.

Для массажа внешней поверхности бедер необходимо лечь на правый бок, разместив валик под бедром. Правая рука при этом должна опираться о пол, а левую следует поставить перед собой, чтобы помогать движениям. Теперь следует начать прокатывать ролик по внешней стороне бедра. Это позволит со временем уменьшить объем бедер и исключить застаивание жидкости. Кроме того, таким образом можно сгладить утолщение соединительной ткани.

По такому же принципу можно массажировать верхние части рук, чтобы сделать их более упругими. Поработайте еще и над боковой поверхностью ягодиц, прокатывая под собой массажный ролик в проблемных местах.