10 причин смотреть новый сериал Федора Бондарчука “Актрисы”

Сериал “Актрисы” — новый проект команды, которая пару лет назад подарила нам сериал “Псих”

За сценарий “Актрис” снова отвечала Паулина Андреева, в режиссерском кресле снова был Федор Бондарчук. Правда, теперь к ним присоединился в качестве продюсера Валерий Тодоровский.

В сериале “Актрисы” показаны жизнь вымышленного театра и его сотрудников

А еще киносъемочный процесс, кастинги, премьеры. В общем, это история с размахом. Съемочная группа сериала составляла больше 100 человек. Это не считая актеров и танцоров. Всего в проекте приняли участие 50 танцоров, а в каст-листе значится 64 персонажа.

Федор Бондарчук

В работе над проектом также принимали участие привлеченные специалисты

Оба спектакля (“Хор нищих” и “Утиная охота”) в сериале поставил всемирно известный театральный режиссер Олег Глушков, а за музыкальные номера отвечали хореографы-постановщики, финалисты проекта шоу “Новые танцы”, победители в категории “Дуэты” (1 сезон) на ТНТ Галя Горбунова и Сергей STK. В “Актрисах” есть и вокальные номера, за работу над ними отвечала музыкальный консультант и педагог по вокалу Алла Тарасова.

Сериал “Актрисы”, подобно пьесе, делится на три акта

Между каждым из актов проходит по 3 года. 1, 2 ,3 серия — первый акт — 2014 год; 4, 5 ,6 серии — 2017 год; 7, 8, 9,10 серии — 2020 год. По замыслу креативной команды, такой подход к сериалу не только роднит его с драматургическим произведением, но и дарит большую свободу. Например, каждый из актов получил свой цветовой код: в первом акте добавляется охра, во втором — зеленый, а в третьем — чистый красный цвет.

Фото со съемок

Речь в сериале идет не про конкретный театр

“Главного драматического театра”, заявленного в сериале, в реальности не существует. Это собирательный образ. В общей сложности съемочная группа снимала проект в двух театрах столицы, а также в Доме актера, где были созданы кабинеты администрации сериального театра.

Все костюмы и художественные решения, заявленные в спектаклях внутри сериала, специально разработаны и оригинальны

Включая музыкальное оформление, которым занимался композитор “Актрис” Игорь Вдовин (сериал “Псих”). К работе над оригинальным саундтреком также был привлечен композитор Олег Карпачев (сериал “Фишер”).

Лолита

“Актрисы” — первая большая драматическая роль Лолиты Милявской

Первой ее работой в полном метре был фильм “Попса” 2005 года. Кастинг-директор сериала, Анна Селиванова, признается, что не сразу решилась предложить режиссеру кандидатуру Лолиты на роль директора театра, но уже после первых проб у певицы не осталось конкурентов.

В сериале ставит спектакль режиссер из Франции

На эту роль специально был выбран Антон Риваль, свободно владеющий французским языком. Актер Роман Евдокимов, играющий его переводчика, тоже владеет французским, но давно не практиковался, так что актеры за кадром тоже говорили на французском.

Каст проекта вообще требует отдельного внимания

В главных ролях трех актрис — Светлана Ходченкова, звезда Театра Нации Елена Николаева и блистательно дебютировавшая в сериале “Колл-центр” Полина Пушкарук. Как признаются создатели сериала, это трио станет настоящим открытием для зрителей.

И, наконец, сериал “Актрисы” хоть и является вымыслом, а все же многие его события списаны с реальной театральной и кинематографической жизни.

Анастасия Красовская