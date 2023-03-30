Xolidayboy: “Моя хулиганка” — это письмо любви, которой не было суждено родиться”

Иван, в интернете пишут, что у вас сотни татуировок. Сколько их на самом деле? Какая была первой?

Честно говоря, я никогда их не считал, их очень много. Первой татуировкой была цитата из «Железного человека» — о порождении собственных демонов. Моя мама художник, я был знаком с искусством с детства, с ранних лет у меня сформировалась любовь к прекрасному.

В каком возрасте вы поняли, что хотите отличаться от других? Каким был первый эксперимент с внешностью?

Я всегда любил яркие и фактурные вещи, во всем. В музыке, литературе, видеоиграх, кино и одежде. Если я не ошибаюсь, первый раз я перекрасил волосы в черный цвет и сделал черный пирсинг в 13 лет. К слову, из-за этого было огромное количество проблем в школе, да и в принципе в социуме.

Почему для вас важен внешний эпатаж? Что именно вы хотите выразить через внешность?

Дело в том, что я это эпатажем-то и не считаю. То, что вы видите, — просто отражение моих вкусовых предпочтений, не более того.

Как вы стали заниматься музыкой?

Я слушал с папой хард-рок почти каждый день, а по выходным мы с мамой в дуэте пели советские романсы. Поэтому, кстати, в моем творчестве так часто наблюдается разноплановость жанров.

В 7 лет я пошел учиться в музыкальную школу по курсу гитары, фортепиано, вокала. В таком возрасте сложно полноценно осознать всю тягу к музыке. И конечно, временами было очень скучно изучать нотную грамоту, но я невероятно благодарен всему преподавательскому составу музыкальной школы. Они не только научили чувствовать и создавать музыку, они научили культуре. От речи до подачи себя в обществе, воспитывали джентельменов. Это бесценный опыт.

Что вас вдохновляет?

Я думаю, емко ответить на этот вопрос не получится, поскольку чаще всего жизнь и душа являются основными источниками вдохновения. Ни для кого не секрет, что количество граней и миров, вмещающихся в человеческие души, необъятно. Мне очень нравится их исследовать.

Можете ли вы сказать, что сейчас, в 23 года, вы точно понимаете, что выбрали свое дело? Или допускаете, что это проба, и все может поменяться?

Музыка, конечно, это любовь моей жизни. Но эти вопросы все чаще мешают мне спать по ночам. Я часто думаю об этом, возникает желание просто побыть одному в тишине. Но знаете, когда я делаю шаг на сцену и вижу моих любимых слушателей, это очень эффективно будит мое сознание и дает надежду на то, что моя вера в любовь и красоту этого мира не напрасна.

Что для вас признание?

Я не руководствуюсь мыслями о признании, популярности, хайпе, просмотрах, не эти энергии движут мной, когда я создаю свои песни.

Я просто очень люблю делать музыку, люблю слушать музыку, люблю видеть горящие от страсти и кипящей жизни глаза людей на концертах. Способность вдохновлять может стать не только причиной создания нового произведения искусства, она может сделать вас бессмертным.

Ваша песня «Моя хулиганка» стала международным хитом. Кому она посвящена?

В юности я, как и большинство подростков, был невидимкой и, несомненно, очень одиноким человеком. «Моя хулиганка» — это письмо любви, которой не было суждено родиться.

Страшнее всего даже не то, что мой лирический герой от долгого отсутствия чувств стал создавать свои миры, вместо того чтобы жить в настоящем, а то, что чем дольше ты находишься в одиночестве, тем больше оно тебе будет нравиться. Это ужасно. И в таком сценарии хеппи-эндов не бывает.

Вы сейчас влюблены?

Влюблен. И очень благодарен тем, кто нас создал, за то, что я испытал настоящую любовь в молодом возрасте. Мне сейчас 23 года. Многие половину жизни проживают, так и не познав это чувство.

Кто самый главный человек в вашей жизни? На что вы готовы ради него?

Вся моя семья. Я готов на все ради улыбок и счастья моих любимых людей. Как и любой уважающий себя мужчина.

Ну и напоследок не можем не спросить вас о планах.

Их очень много! Во-первых, скоро выйдет много нового крутого материала, который, надеюсь, понравится вам не меньше «Хулиганки». Во-вторых, с конца марта я со своими музыкантами отправляюсь в большой тур по всей России, в который включено более 30 городов. Приходите на мои концерты. Каждый, кто сейчас читает этот журнал. Буду рад спеть свои песни вместе с вами!

ТЕКСТ: Марина Савельева

ФОТО: Полина Пономарева, Анастасия Мелехина, Анастасия Моргунова

Продюсер: Александра Гаджиева

Стилист: Мария Коробейникова