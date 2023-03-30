 

“Откачал или отрезал”: Лисовец высказался об исхудавшем после пластики Киркорове

30.03.2023, 19:40, Разное
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Филиппа Киркорова просто не узнать – к своему 56-летию он похудел, помолодел, похорошел. Король российской эстрады не скрывает, что обратился за помощью к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. “Была проведена большая комплексная работа. А после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 килограммов”, – пояснил Хайдаров.

Киркоров решился стать лучшей версией себя и даже обрел давно вожделенные “кубики” пресса! Скоро на концертах в Петербурге и Москве зрители ахнут – такого Филиппа они еще не видели!

А как коллеги отнеслись к подобной трансформации? “Если человек помолодел и похорошел, это же хорошо! – ликует стилист Влад Лисовец. – Я не знаю, что он там себе откачивал или отрезал, но перемены явно пошли ему на пользу. Это самое главное. Не играет значения, что он ел и где он был. Главное ведь – результат. А Филипп выглядит замечательно! Ему очень идет!”

Сам Лисовец не сильно моложе Киркорова – стилисту идет 51-й год. “У меня всегда хорошее настроение, я не говорю плохого про других людей, наверное, в этом, наверное, и заключается секрет моего моложавого внешнего вида”, – улыбается Влад.


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