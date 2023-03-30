 

Позвольте искупить свою вину кровью – Арестованный за шпионаж американский журналист подал заявление в ЧВК «Вагнер»

30.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Задержанный в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович написал явку с повинной и попросил зачислить его в ряды частной военной компании «Вагнер».

Как заявил в суде американский журналист, он был вынужден сотрудничать с ЦРУ из-за угрозы своим близким.

– Мой брат был задержан с наркотиками пять лет назад и если бы я отказался работать на разведку, его бы посадили лет на двадцать. Я понимаю, что своей подрывной деятельностью нанёс России большой вред, позвольте искупить мою вину кровью, – обратился Гершкович к судье.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд принял решение арестовать журналиста на два месяца, при этом разрешив ему подать заявление в «Вагнер».

– Подозреваемый полностью признал свою вину, деятельно раскаялся и сотрудничает со следствием. Поэтому после завершения следственных действий он имеет право искупить свою вину перед Россией службой на передовой, – рассказала журналистам пресс-секретарь суда Василиса Махова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.22 / ФРС США толкает мировую экономику к рецессии сильнее, чем финансовый кризис и пандемия

07.03.22 / Мнение: Путин успокоил Макрона?

25.02.22 / Мнение: Когда у “Радио Свобода” что-то пошло не так

15.01.21 / Яд, любовь и сатанизм в тени короля-солнце (18+)

22.03.21 / «Генацвале, поздно пить «Боржоми»

03.08.22 / Сила духа, веры, любви: какие особенности помогают каждому знаку зодиака двигаться дальше в трудные моменты

04.01.23 / Плюшевое пальто – уютно и модно: с чем эффектно комбинировать такую шубку (идеи)

13.10.22 / «Погодите, скоро начнется реабилитация сталинских репрессий»

16.04.22 / Дуда – больше никакого российского угля и оказания поддержки России

03.07.21 / Укладка в другую сторону: пять причин, почему брови не получаются, как у звезд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика