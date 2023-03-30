Позвольте искупить свою вину кровью – Арестованный за шпионаж американский журналист подал заявление в ЧВК «Вагнер»

Задержанный в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович написал явку с повинной и попросил зачислить его в ряды частной военной компании «Вагнер».

Как заявил в суде американский журналист, он был вынужден сотрудничать с ЦРУ из-за угрозы своим близким.

– Мой брат был задержан с наркотиками пять лет назад и если бы я отказался работать на разведку, его бы посадили лет на двадцать. Я понимаю, что своей подрывной деятельностью нанёс России большой вред, позвольте искупить мою вину кровью, – обратился Гершкович к судье.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд принял решение арестовать журналиста на два месяца, при этом разрешив ему подать заявление в «Вагнер».

– Подозреваемый полностью признал свою вину, деятельно раскаялся и сотрудничает со следствием. Поэтому после завершения следственных действий он имеет право искупить свою вину перед Россией службой на передовой, – рассказала журналистам пресс-секретарь суда Василиса Махова.

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