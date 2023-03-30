«Шпион» с редзаданием

ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича.



Эван Гершкович. Фото: соцсети

Вечером 29 марта в центре Екатеринбурга неизвестные мужчины в гражданской одежде вывели из ресторана Bukowski Grill на ул. Карла Либкнехта человека с натянутым на голову свитером, посадили его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Позже екатеринбургский общественник Ярослав Ширшиков заявил, что ночью ему звонили из редакции Wall Street Journal и сказали, что уже девять часов нет новостей от их сотрудника Эвана Гершковича, который для связи оставил номер телефона Ширшикова, так как незадолго до этого брал у него интервью.

— Эван — приятный молодой человек, очень улыбчивый, — рассказал «Новой» Ярослав Ширшиков.

— Он интересовался тем, как в нашем городе относятся к ЧВК «Вагнер», ему важно было услышать мнение тех, кто поддерживает спецоперацию, но при этом является человеком образованным и думающим.

Ярослав сказал, что Гершкович, хоть и является гражданином США, по национальности русский, хорошо владеет русским языком, его родители в 1979 году уехали из России, мать — одесситка, отец — москвич. Последние шесть лет Эван живет в Москве и имеет аккредитацию в МИД РФ. Ширшиков также отметил, что у журналиста с собой было редакционное задание Wall Street Journal.

— Приехал, чтобы взять интервью у различных людей, как они нас называют — у патриотов, — рассказал депутат-единоросс Вячеслав Вегнер журналисту 66.ру.

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Вячеслав Вегнер:

— Его интересовали вопросы, связанные с поддержкой населения в период СВО. А также гуманитарная миссия: грузы, которые направляем с 2014 года в Донбасс.Я рассказал, что отправляем оборудование в детские дома и т.д. Сказал ему, что ваши «хаймерсы» раздолбали все что можно. Деятельность ЧВК «Вагнер» тоже его интересовала — в частности, спрашивал, почему я с Пригожиным переписываюсь. И про промышленные предприятия [спрашивал], как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом.

По информации ФСБ, журналиста действительно задержали якобы при попытке получить секретные сведения. Версия спецслужбы —

репортер по заданию американского правительства собирал материалы о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса.

По сообщению СМИ, Эван Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

По неподтвержденной информации, задержанием занимались столичные силовики. Они уже увезли журналиста в Москву.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

Екатеринбург

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