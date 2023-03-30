 

Стало известно о провале нового гаджета PlayStation VR2

30.03.2023, 18:45, Разное
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В период с 22 февраля по 20 марта 2023 года компания Sony продала всего 270 000 гарнитур PlayStation VR2. Об этом пишет агентство Bloomberg, используя данные аналитической фирмы IDC.

Аналитики связывают низкие результаты с несвоевременным выпуском PlayStation VR2. В период роста расходов причиной проблемы стал высокий ценник на устройство (550 долларов).

Сейчас не лучшее время для покупки гарнитур VR. Из-за их высокой цены на рынке есть много более дешевых устройств, которые выберут покупатели. Bloomberg также сообщает, что Sony, вероятно, снизит цену на свои новые продукты в течение следующих нескольких лет. Журналисты утверждают, что в противном случае продукт потерпит крах.

В 2016 году было выпущено первое поколение PlayStation VR. За шесть лет продали около 5 миллионов устройств. Sony считает, что PlayStation VR2 будет более успешным, чем первоначальная редакция.


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