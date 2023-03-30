Регина Тодоренко и Влад Топалов: “Был момент, когда мы оказались на грани развода”

Регина, сразу хочу спросить, сейчас ты работаешь буквально на износ, при этом у вас двое детей, младшему из которых — всего семь месяцев. Как вы справляетесь?

Регина: Конечно, у нас есть и бабушки, и няня. Но вовлеченный в семейные обязанности муж — это лично моя самая большая награда. Влад просыпается в 5 утра вместе с детьми, сам их умывает, кормит, потом, когда я просыпаюсь, делает мне завтрак. Насколько это невероятно, наверное, поймут только женщины, испытавшие материнство. Ведь просыпаешься каждые 2–3 часа, чтобы покормить, не спишь из-за режущихся зубок, стаешь, чтобы поменять подгузник. Когда в семье появляется малыш, женщины уходят в декрет по уходу за ребенком. Так вот, я считаю, что каждой такой женщине необходим муж, который сам будет ухаживать за ней как за ребенком.

А есть какая-то разница между тем, как воспитывает мама и папа?

Влад: По этому поводу у нас были раньше постоянные споры. Понятно, что у папы и у мамы разные энергии — это нормально. Но только недавно я начал понимать: не надо пытаться изменить друг друга. У Регины свой метод воспитания, у меня — свой. Вместе у нас получается симбиоз — ребенок понимает, что можно так и так.

Регина: Да, круто когда у ребенка есть разные ролевые модели. Например, со мной Миша всегда очень нежный. Все время обнимает: «Мамочка, я тебя так люблю». А недавно заявил, что когда вырастет, обязательно женится на мне. Пришлось его расстроить тем, что муж у меня уже есть — его отец. (Смеется) С папой Миша, конечно, более сдержанный.

А кто у вас в семье главный?

Регина: Сейчас мы учимся тому, что главное в семье — любовь. Это нас объединяет, держит друг с другом, дает сил и мотивации на будущее.

Влад: А сейчас я скажу, как на самом деле. (Смеется) У нас точно не патриархат и не матриархат. Но есть разные позиции, в которых каждый из нас ведет. Например, Региша всегда следит за тем, чтобы все питались правильно. Моя зона ответственности — дисциплина. Это то, что у меня хорошо получается, я понимаю, как это до ребенка донести. И здорово, что есть такое разделение. Миша потихоньку привыкает, что есть какие-то пацанские штучки и какие-то женские. Да, бывает, что с Регишей мы не сходимся во мнениях и ругаемся при детях. Но при них же и миримся.

Есть такое понятие, как финансовые отношения в семье. Это является камнем преткновения в вашей паре?

Регина: Я по большей части занимаюсь творчеством, искусством и бальными танцами. А всеми финансами заведует Влад, у него даже свой консультант по этим вопросам имеется.

Влад: Четыре года назад, когда родился наш первенец, я поймал себя на мысли, что абсолютно не знаю, что такое деньги. Хотя мне было уже 30 с лишним. Куда вкладывать, сколько тратить, сколько откладывать — все это было для меня загадкой. И вот тогда я задумался: а что я оставлю своему сыну в наследство? Я серьезно озадачился и понял, что хочу глубоко разбираться в финансовом вопросе. Это ведь мы раньше жили без проблем: сегодня — доширак, завтра — пицца. А когда рядом с тобой появляется такая женщина, такие дети, начинаешь по-другому об этом думать.

Регина: Влад теперь и Мишу учит. Когда сыну было еще три года, они достали сундук с сокровищами — монетами по рублю. Миша и говорит: «Папа, хочу монстр трак». А Влад ему и отвечает: «Хорошо. Тогда считай. Сколько он стоит?». Он настолько увлек сына, что тот, хоть и через слезы, но выучил все эти цифры и отсчитал нужную сумму — 329 рублей.

А в какие-то семейные традиции вы инвестируете?

Регина: Мы инвестируем в путешествия. Это всегда знания, всегда новый опыт, что-то интересное. Это впечатления, которые мы забираем с собой. А кроме того, это еще и контент, который потом можно монетизировать.

Влад: Есть традиция, которую я ненавижу, но регулярно исполняю ради семьи — это походы на детские спектакли. Я ведь вообще очень интровертный чувак, с большой неохотой выхожу в люди. Но я могу получать кайф в моменте только от того, что моим близким хорошо. А вообще семья — это удивительное путешествие, сложное, но интересное. Я считаю, если ты в семье преуспел, то все остальное в жизни у тебя либо хорошо, либо перестает иметь какое-либо значение. Поэтому я постоянно учусь, работаю над собой, над отношениями с женой, с детьми. У меня ведь самого страшно отвратительные отношения с родителями, они в разводе. И я буду изо всех сил пытаться избежать их ошибок.

Регина: У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: «Я с тобой разведусь». На что Влад ответил: «Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно». Тогда это прозвучало как угроза. (Смеется)

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Влад: Наш семейный психолог однажды дала нам хороший совет: запланируйте в своем календаре свидания друг с другом. Сначала это показалось чем-то диким: что мы, встретиться не можем? А оказалось, это не так уж и просто — вспомнить себя в первые месяцы знакомства и говорить друг с другом не только о детях. Но именно такие свидания возвращают тот крепкий фундамент, на котором и держатся отношения.

Регина: Во всех парах сценарий один: все мы часто пренебрегаем своими отношениями в угоду детям. И любовная связь неизбежно начинает угасать.

Влад: Расскажу один случай. Регина работает, как правило, допоздна. А я, наоборот, ложусь вместе со старшим часов в 10 вечера и просыпаюсь очень рано. В течение недели я отводил Мишу в садик, Региша еще спала, вечером ложились спать — ее еще не было дома. В один из этих дней моя сестра спрашивает меня: «Ну как она после вчерашнего?». Оказывается, всю ночь жена с девочками гуляла, а я даже не знал об этом. Мы существовали в каких-то параллельных вселенных. Поэтому я придумал супербанальную и прям идиотскую вещь — мы с Региной просто пошли в кино.

Регина: Ну нет, это был настоящий сюрприз! В один прекрасный день Влад говорит: «Освободи время с часу ночи до 4 утра». Ладно, думаю, удобно — дети спят. Даже нарядилась по случаю — непонятно же, куда идем. И тут мы приходим в практически пустой кинотеатр.

Влад: Это было очень трогательно. Мы три часа провели в обнимку. Я — в спортивном костюме, она — в наряде от Игоря Чапурина. (Улыбается)

А вы любите дарить подарки друг другу?

Регина: Я люблю дарить эмоции, улыбки.

Влад: Мы перестали изобретать и импровизировать — дарим только нужные вещи. Хотя в прошлом году мы поехали в Нью-Йорк, где Регина, главная путешественница страны, еще не была.

Регина: Куда мы летим, я узнал только в аэропорту. Это было очень романтично!

Вы вместе уже пять лет. Чему научились друг друга за это время?

Регина: Честно говоря, только недавно начала осознавать, что я замужем, что у меня вообще-то двое детей. (Смеется) А если серьезно, с Владом я обрела какой-то фундамент под ногами, уверенность в себе. Я же всегда и во всем сомневающийся человек. А Влад каждый день убеждает меня в том, что я красивая, умная, фантастическая, что у меня все получается. И это так важно, когда рядом есть тот, кто в тебя верит.

Влад: А меня Регина научила главному — быть отцом. Научила любить и вникать в семейные процессы, работать над собой. Абсолютно точно она меня преображает, заставляет хотеть быть лучше — как человек, как музыкант, как папа, как муж, как друг, как сын. Это всегда очень болезненно. До встречи с ней я ведь себя полностью устраивал, а оказалось, не такой уж я и прекрасный. (Смеется)

Любовь для вас — это что?

Влад: Это большой замок, который строишь для того, чтобы жить в нем до конца своих дней. Это самое важное, что есть в жизни. Остальное лишь дополняет или не имеет вообще никакого значения.

Регина: Поддерживаю каждое слово.