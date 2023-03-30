Samnytt – Венгрия отложила ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Венгрия отложила на неопределённый срок ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, пишет Samnytt. Правительство страны требует от шведских политиков предоставить гарантии уважительного отношения к венгерскому народу и его власти. Тем не менее официальный Стокгольм не намерен менять свои подходы.



AP

Правительство Венгрии недовольно резкой леволиберальной критикой со стороны не в последнюю очередь Швеции в адрес консервативного политического курса страны. Такое поведение шведских политиков теперь может иметь последствия для вступления скандинавского королевства в НАТО, пишет Samnytt.

В начале недели Венгрия ратифицировала заявку Финляндии на членство в НАТО, однако решила не делать того же самого в отношении заявки Швеции. Таким образом, скоординированная процедура вхождения в Североатлантический альянс на деле обернулась провалом. Наибольшее внимание со стороны шведской общественности было уделено нежеланию Турции принимать Швецию в НАТО по причине споров по экстрадиции «курдских террористов», сохранению Стокгольмом эмбарго на поставки оружия Анкаре, а также из-за скандальной акции с сжиганием Корана возле турецкого посольства, отмечается в статье.

Тем не менее в другой стране — члене НАТО, Венгрии, накопилось раздражение по отношению к Швеции, и поэтому венгерские политики решили пока не ратифицировать шведскую заявку. Основным камнем преткновения является часто жёсткая критика со стороны шведских политических кругов в адрес венгерского правительства, которое при широкой народной поддержке повело страну в сторону более консервативного подхода в ряде областей.

Прекращение разжигания антивенгерской риторики было сформулировано в виде ряда требований венгерского правительства для одобрения заявки Швеции на членство в НАТО. О том, что Венгрия настроена серьёзно, свидетельствует тот факт, что политики решили разделить заявки Финляндии и Швеции и одобрили первую, а рассмотрение второй отложили на неопределённый срок, констатирует Samnytt.

Раньше это был вопрос времени, но теперь для вступления в альянс Швеции придётся пообещать изменить своё отношение к Венгрии. Как заявляет венгерское правительство, необходимо положить конец тому, как Швеция «постоянно подрывает» отношения с Венгрией и как североевропейская страна несколько раз использовала своё политическое влияние для «нанесения ущерба венгерским интересам». Адресованный Швеции правительственный документ поддержал политический директор канцелярии премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. В одном из интервью он пояснил, что венгерский парламент сейчас ждёт «заверений» со стороны Швеции, чтобы начать вести себя так, как подобает стране, которая хочет быть частью того же союза, что и Венгрия, подчёркивает Samnytt.

Однако шведское правительство выступает категорически против. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём ответил коротким и лаконичным «нет» на прямой вопрос о том, готова ли Швеция предоставить какие-либо такие гарантии. По словам Бильстрёма, у Швеции нет никаких планов по улучшению отношений с Венгрией или прекращению противостояния этой стране в ЕС или в будущем в НАТО в случае возможного вступления в военный блок.

В коммюнике на сайте венгерского правительства приводится несколько конкретных примеров того, что считается действиями Швеции, несовместимыми с членством в том же альянсе. Среди прочего в документе упоминается заявление нынешнего премьера Швеции Ульфа Кристерссона от 2021 года, в котором он призывал Евросоюз оказывать давление на венгерское правительство. В документе также приводится заявление министра по европейским делам Швеции Джессики Росвалл, в котором она призывала ЕС приостановить выплаты Венгрии.

Среди требований правительства Венгрии также указано, что Швеция должна перестать занимать позицию «морального превосходства» и прекратить изображать венгерский народ как антисемитов, а правительство венгерского большинства «репрессивным режимом» со стороны шведских официальных лиц. В опубликованном коммюнике отношение шведских политиков к Венгрии характеризуется как пропитанное «уничижительными комментариями» и «отсутствием уважения», что подрывало отношения между странами, пишет Samnytt.

Шведское правительство всё ещё надеется, что Швеция сможет стать членом Североатлантического альянса в июле на очередном саммите НАТО в Вильнюсе. Однако эти планы кажутся всё более неопределёнными, резюмирует издание.