 

Samnytt – Венгрия отложила ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

30.03.2023, 18:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Венгрия отложила на неопределённый срок ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, пишет Samnytt. Правительство страны требует от шведских политиков предоставить гарантии уважительного отношения к венгерскому народу и его власти. Тем не менее официальный Стокгольм не намерен менять свои подходы.


AP

Правительство Венгрии недовольно резкой леволиберальной критикой со стороны не в последнюю очередь Швеции в адрес консервативного политического курса страны. Такое поведение шведских политиков теперь может иметь последствия для вступления скандинавского королевства в НАТО, пишет Samnytt.

В начале недели Венгрия ратифицировала заявку Финляндии на членство в НАТО, однако решила не делать того же самого в отношении заявки Швеции. Таким образом, скоординированная процедура вхождения в Североатлантический альянс на деле обернулась провалом. Наибольшее внимание со стороны шведской общественности было уделено нежеланию Турции принимать Швецию в НАТО по причине споров по экстрадиции «курдских террористов», сохранению Стокгольмом эмбарго на поставки оружия Анкаре, а также из-за скандальной акции с сжиганием Корана возле турецкого посольства, отмечается в статье.

Тем не менее в другой стране — члене НАТО, Венгрии, накопилось раздражение по отношению к Швеции, и поэтому венгерские политики решили пока не ратифицировать шведскую заявку. Основным камнем преткновения является часто жёсткая критика со стороны шведских политических кругов в адрес венгерского правительства, которое при широкой народной поддержке повело страну в сторону более консервативного подхода в ряде областей.

Прекращение разжигания антивенгерской риторики было сформулировано в виде ряда требований венгерского правительства для одобрения заявки Швеции на членство в НАТО. О том, что Венгрия настроена серьёзно, свидетельствует тот факт, что политики решили разделить заявки Финляндии и Швеции и одобрили первую, а рассмотрение второй отложили на неопределённый срок, констатирует Samnytt.

Раньше это был вопрос времени, но теперь для вступления в альянс Швеции придётся пообещать изменить своё отношение к Венгрии. Как заявляет венгерское правительство, необходимо положить конец тому, как Швеция «постоянно подрывает» отношения с Венгрией и как североевропейская страна несколько раз использовала своё политическое влияние для «нанесения ущерба венгерским интересам». Адресованный Швеции правительственный документ поддержал политический директор канцелярии премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. В одном из интервью он пояснил, что венгерский парламент сейчас ждёт «заверений» со стороны Швеции, чтобы начать вести себя так, как подобает стране, которая хочет быть частью того же союза, что и Венгрия, подчёркивает Samnytt.

Однако шведское правительство выступает категорически против. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём ответил коротким и лаконичным «нет» на прямой вопрос о том, готова ли Швеция предоставить какие-либо такие гарантии. По словам Бильстрёма, у Швеции нет никаких планов по улучшению отношений с Венгрией или прекращению противостояния этой стране в ЕС или в будущем в НАТО в случае возможного вступления в военный блок.

В коммюнике на сайте венгерского правительства приводится несколько конкретных примеров того, что считается действиями Швеции, несовместимыми с членством в том же альянсе. Среди прочего в документе упоминается заявление нынешнего премьера Швеции Ульфа Кристерссона от 2021 года, в котором он призывал Евросоюз оказывать давление на венгерское правительство. В документе также приводится заявление министра по европейским делам Швеции Джессики Росвалл, в котором она призывала ЕС приостановить выплаты Венгрии.

Среди требований правительства Венгрии также указано, что Швеция должна перестать занимать позицию «морального превосходства» и прекратить изображать венгерский народ как антисемитов, а правительство венгерского большинства «репрессивным режимом» со стороны шведских официальных лиц. В опубликованном коммюнике отношение шведских политиков к Венгрии характеризуется как пропитанное «уничижительными комментариями» и «отсутствием уважения», что подрывало отношения между странами, пишет Samnytt.

Шведское правительство всё ещё надеется, что Швеция сможет стать членом Североатлантического альянса в июле на очередном саммите НАТО в Вильнюсе. Однако эти планы кажутся всё более неопределёнными, резюмирует издание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.21 / Главред Bild попросил отстранить себя от исполнения обязанностей. В отношении него проводят служебное расследование после обвинений в буллинге

26.01.22 / Лавров прокомментировал заявление зампредседателя Совфеда РФ о поставках оружия боевикам на Донбассе

23.01.23 / Россия высылает послов Прибалтики

18.07.20 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

17.03.21 / Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

27.05.21 / США захотели помочь Армении и Азербайджану с демаркацией границы

09.03.21 / «Академик Черский» прибыл в Калининград для предэксплуатационных испытаний

09.09.21 / В Раде произошла потасовка, Нацбанк повысил учетную ставку, в Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. Главное за день

30.08.20 / Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

21.02.21 / Bloomberg – США включили российское судно в список потенциальных жертв санкций против «Северного потока — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика