Хоть мебель выноси

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Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры и к чему может привести изгнание монахов московской церкви из святыни православного мира.
Апокалипсис, назначенный наместником Киево-Печерской лавры на 29 марта, не состоялся. Несмотря на разрыв договора о пользовании лаврой с организацией Московского патриархата, ее выселение будет проходить поэтапно. Можно ли это считать гонениями на веру и как статус лавры влияет на украинскую государственность?
В новейшей истории Московской патриархии было несколько вех, которые кардинальным образом меняли ее путь и канонический статус.
Очередной вехой этой истории становится 2023 год, когда высшее руководство Украины решило изгнать Московский патриархат из центра национальной духовной идентичности — Киево-Печерской лавры. Но и в Москве считают лавру не менее значимым символом для русского православия и российского государства.
Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», который управляет государственным имуществом в лавре, разорвал с 29 марта договор о безвозмездном пользовании этим имуществом с монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), находящимся в лавре с 1988 года.
Мировое православное сообщество застыло в ожидании: монахи остаются в лавре (хотя и вывозят потихоньку свои вещи) — решится ли власть на силовую акцию?
Нет, силовой акции не состоялось: монастырское начальство получило уведомление о передаче помещений и имущества в три этапа — процесс может растянуться на месяцы. Одновременно УПЦ МП обжаловала в суде решение о расторжении договора пользования — суд заявление принял…
Настоятель митрополит Лебедь в окружении братии перемещается по территории Киево-Печерской лавры и отбивается от журналистов. Кадр от 30 марта 2023 года
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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Лебедь. Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA
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Фото: Sergei Chuzavkov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС
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Митрополит Киевский Онуфрий. Фото: Анна Марченко / ТАСС
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Источник: Новая газета
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