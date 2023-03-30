Хоть мебель выноси

Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры и к чему может привести изгнание монахов московской церкви из святыни православного мира.

Апокалипсис, назначенный наместником Киево-Печерской лавры на 29 марта, не состоялся. Несмотря на разрыв договора о пользовании лаврой с организацией Московского патриархата, ее выселение будет проходить поэтапно. Можно ли это считать гонениями на веру и как статус лавры влияет на украинскую государственность?

В новейшей истории Московской патриархии было несколько вех, которые кардинальным образом меняли ее путь и канонический статус.

1927 год — «декларация» митрополита Сергия о союзе с советской властью,

1943 год — решение Сталина о восстановлении церковных институций,

1988 год — тысячелетие Крещения Руси дало старт массовому открытию храмов…

2023 год…

Очередной вехой этой истории становится 2023 год, когда высшее руководство Украины решило изгнать Московский патриархат из центра национальной духовной идентичности — Киево-Печерской лавры. Но и в Москве считают лавру не менее значимым символом для русского православия и российского государства.

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины национальный заповедник «Киево-Печерская лавра», который управляет государственным имуществом в лавре, разорвал с 29 марта договор о безвозмездном пользовании этим имуществом с монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), находящимся в лавре с 1988 года.

Мировое православное сообщество застыло в ожидании: монахи остаются в лавре (хотя и вывозят потихоньку свои вещи) — решится ли власть на силовую акцию?

Нет, силовой акции не состоялось: монастырское начальство получило уведомление о передаче помещений и имущества в три этапа — процесс может растянуться на месяцы. Одновременно УПЦ МП обжаловала в суде решение о расторжении договора пользования — суд заявление принял…

Настоятель митрополит Лебедь в окружении братии перемещается по территории Киево-Печерской лавры и отбивается от журналистов. Кадр от 30 марта 2023 года

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Лебедь. Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / ZUMA

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Фото: Sergei Chuzavkov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС

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Митрополит Киевский Онуфрий. Фото: Анна Марченко / ТАСС

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