Мнение: Судьба сержанта

Петр Смирнов вместе с родителями жил в частном доме на берегу камского залива.

Была у Петра собака хаски с разным цветом глаз. Петр назвал собаку Вулканом.

В 2019 году, после окончания техникума, 20-летнего Петра призвали в армию. Отучился в сержантской школе, служил в Подмосковье.

В 2020 году перешел на контрактную службу.

С 24 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. А 7 марта пропал.

1 июня 2022 года в войсковой части, в которой служил Петр, издали приказ, из которого следует, что в части «отсутствуют» 8 бойцов, среди которых и Смирнов Петр Иванович: «На момент установления их местонахождения стало ясно, что данных военнослужащих с территории Украины как раненых не эвакуировали, на территории пункта постоянной дислокации данный военнослужащий отсутствует. Поиски вышеуказанного военнослужащего на близлежащих территориях проведения специальной операции на территории Украины, где находилась батальонная тактическая группа, результатов не дали».

В итоге командование приказало признать Смирнова «без вести отсутствующим»…

А Вулкан продолжает ждать хозяина.

Мать с отцом тоже ждут сына.

Фотографии отсюда, там же и подробности этой истории

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