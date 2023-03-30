В феврале ВВП России снизился до 3,1% в годовом исчислении

По оценкам Министерства экономического развития, ВВП в феврале упал на 3,1% в годовом исчислении. В январе 2022 года ВВП упал на 3,2% и 4,2% соответственно.

По данным ведомства, после учета сезонных факторов февральский ВВП оказался на том же уровне, что и январский. Инфляция в феврале составила 11% по сравнению с 11,8% в январе. Согласно отчету, годовой рост цен составил 4,3%.В феврале промышленное производство выросло на 0,2%. Однако в годовом сравнении промышленное производство упало с 2,4% до 1,7%.

По подсчетам Министерства экономического развития, уровень безработицы в феврале составил 3,5%, что является рекордно низким показателем по сравнению с январем (3,6%). Максим Решетников, глава Минэкономразвития, заявил, что в 2019 году ожидается рост ВВП на 0,1% – 0,2%. Официальные прогнозы Минэкономразвития от 20,22 сентября показывают, что ВВП РФ снизится на 0,8% в 2023 году и вырастет на 2,6% в 2024 году, пишет Минэкономразвития.

По данным Банка России, динамика ВВП в текущем году составит от -1% до +1%.