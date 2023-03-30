 

Трезвая семья: Кэти Перри и Орландо Блум заключили пакт об отказе от алкоголя

30.03.2023, 16:57, Разное
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38-летняя Кэти Перри заключила пакт со своим супругом Орландо Блумом, и согласно уговору певица должна отказаться от алкоголя минимум на три месяца. Об этом она рассказала на коктейльной вечеринке в нью-йоркском Mister Paradise в диалоге с журналистами People. Кроме того, артистка призналась, что уже достигла успехов: она не употребляла спиртное в течение последних 5-ти недель.

Сегодня я трезва уже 5 недель… Я заключила договор со своим партнером и хочу завязать, – сказала Кэти. – И я не могу сдаться. Я дала обещание. Три месяца.

Кэти Перри и Орландо Блум

К слову, в прошлом году Перри запустила собственную линию безалкогольных аперитивов, которые тоже присутствовали в ассортименте бара Mister Paradise.

А в феврале этого года Орландо Блум дал откровенное интервью, в котором рассказал о сложностях в отношениях с Кэти. По словам актера, они не следуют примерам звездных пар, которые носят схожие наряды и оставляют друг другу романтические послания в соцсетях.

Мы находимся в двух разных пространствах. Ее позицию я не всегда обязательно понимаю. И я думаю, что и в моем случае она тоже не обязана понимать. Иногда все очень, очень, очень сложно. Не буду врать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творческим потенциалом, – объяснил актер тогда.

Напомним, что третью годовщину отношений Кэти Перри и Орландо Блум отметили в феврале 2022-го, а сыграли тайную свадьбу весной 2021-го. О романе суперзвезд стало известно в январе 2016-го на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. Недавно в прессе появилась информация, что Кэти и Орландо собираются завести второго ребенка. У пары уже есть 2-летняя дочь по имени Дейзи.


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