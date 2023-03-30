Скандалы: Имиджевые скандалы, падение рейтингов и отсутствие поддержки

Политолог Орлов объяснил отставку губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. На эту должность временно назначили главу правительства ДНР Виталия Хоценко. Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с Daily Storm заявил, что главная проблема Буркова — отсутствие поддержки на региональном и федеральном уровнях. По словам политолога, в Кремле чиновником заинтересовались еще в августе 2022 года после обрушения жилого дома.

«Последние несколько месяцев прошли для омского губернатора Александра Буркова под знаком серьезных коррупционных и имиджевых скандалов, падения рейтингов. Это сопровождалось жесткими прогнозами о досрочной отставке. Прогнозировало отставку Буркова и АПЭК», — отметил Орлов.

Со слов Орлова, проблемы главе Омской области создавали его подчиненные: «Бурков вместе со своей свердловской командой раздражал местный истеблишмент. У губернатора непростые отношения с влиятельным местным бизнесменом, депутатом Госдумы Андреем Голушко. Смена мэра Омска, вероятно, стала результатом одной из расторговок с элитами».

Политолог уверен, что именно результатом внутриэлитных противоречий можно объяснить регулярные «атаки» со стороны силовиков на подчиненных Буркова. Так, например, весной 2021 года прошли обыски на предприятии «Омскэлектро», а также в мэрии Омска. Поводом стали незаконные траты федеральной субсидии на капремонт многоквартирных домов.

Омск попал в зону особого интереса Кремля из-за обрушившегося в августе 2022 года жилого дома, заявил Орлов. В итоге было возбуждено несколько уголовных дел и уволен министр энергетики и ЖКХ области Антон Гаак. «Бурков отделался медиаущербом», — добавил он.

«Осенью 2022 года губернатор вновь привлек к себе внимание по-детски непосредственным заявлением, что денег на поддержку мобилизованных в бюджете нет. Бурков признался, что не понимает, за счет чего платить зарплаты бюджетникам: дефицит бюджета области — более 13 миллиардов рублей. После большого скандала губернатор деньги нашел, но ситуация запомнилась», — заметил политолог.

Орлов подытожил, что у теперь уже бывшего губернатора Омской области нет поддержки ни в регионе, ни на федеральном уровне. Политолог добавил, что Бурков всегда сохранял образ «чуждого бюрократа», указывая на слухи о том, что когда-то чиновник даже жил в съемной квартире.

12 августа 2022 года в мэрии Омска и фонде капремонта прошли обыски из-за обрушения жилой пятиэтажки. Предварительной причиной возникновения ЧП стало аварийное состояние здания. При этом в 2021 году жильцы уже жаловались на разрушение фасада, однако никакие меры приняты не были. После обрушения дома Бурков пообещал устроить «разбор полетов», подтвердив, что проблемы со зданием прежде были.

Яна Куренкова

Оригинал материала: “Дейли Шторм”