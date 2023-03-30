 

В РФ начались продажи кроссоверов Volkswagen Tiguan 2023 года по цене от 3,3 млн рублей

30.03.2023, 16:39, Разное
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Новые кроссоверы Volkswagen Tiguan появились в продаже у российских дилеров.

Данный автомобиль продается у местных центров в разных комплектациях. В начальном исполнении под капотом 2-литровый дизельный агрегат, который выдает 150 л.с. мощности. Модель имеет передний привод и роботизированную трансмиссию. В автомобиле установили панорамную крышу, опцию предотвращения столкновений, 19-дюймовые диски. Цена такой версии составила 5 млн рублей

Также доступна в продаже модель Volkswagen Tiguan с 2-литровым бензиновым агрегатом на 220 л.с. мощности. Модель получила систему полного привода и роботизированную коробку передач. Кроссовер продается по цене около 3,3 миллионов рублей.


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