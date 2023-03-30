 

В США уже больше 10 лет работает институт по фальсификации статей в Википедии о России

30.03.2023, 16:33, Разное
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Газета The New York Times опубликовала статью о деятельности Института Ксавьера, который был открыт в 2012 году в Нью-Йорке.

Выяснилось, что основной целью научного учреждения является публикация негативных материалах о России в русском и английском разделах Википедии.

– С идей создать институт для очернения России и русских выступил профессор Чарльз Фрэнсис Ксавье. Он нашёл спонсоров, привлёк финансирование Пентагона и Госдепа и запустил проект, – рассказал изданию высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Как пишет The New York Times, в институте работает более 200 человек, в том числе 60 выходцев из стран СНГ. Ежегодно они вносят более 100 тысяч правок в статьи об истории и культуре России.

В 2022 году учреждение получило из федерального бюджета США 70 млн долларов, ещё 30 млн были выделены частными лицами, в том числе Джорджем Соросом. В ближайшее время газета планирует опубликовать интервью с бывшими сотрудниками Института Ксавьера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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