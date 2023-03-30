В тренде – силуэт “русалка” и юбка “принцесса”: свежие тенденции свадебных платьев на весну-лето – 2023

Новая коллекция свадебных платьев 2023 года представляет собой сверкающие и утонченные творения, дополненные пайеткам, стразами, а также блестками. Наряды переливаются, красиво блестят и помогают сделать образ каждой невесты просто фантастически.

Есть много интересных моделей для свадьбы, в частности в стиле “русалка” или же с пышной юбкой, как у принцессы. Интересно смотрятся короткие модели, которые помогают выглядеть просто фантастически.

Вот несколько трендов в отношении свадебных нарядов весны и лета 2023 года.

Платье принцессы

В 2023 году большой популярностью пользуются свадебные платья с широкими юбками. Это самый настоящий наряд принцессы, покрытый блестками и блестящими аппликациями. Это отличный вариант для всех тех, кто хочет привлечь к себе внимание. Также широкая юбка хорошо подходит всем тем, кто хочет скрыть широкие бедра.

Есть множество вариантов таких нарядов. Например, отлично смотрится платье с лифом, усыпанным драгоценными камнями, в сочетании с заниженными плечами и вырезом в форме сердца. Это позволит привлечь внимание.

Одними из самых востребованных декоративных элементов в этом году являются цветы и красивая вышивка. Эти декоративные элементы помогают придать образу нотку романтики и идеально сочетаются со шлейфами и длинной фатой.

Тюль эффектно смотрятся вместе с шелковым свадебным платьем, выполненным в минималистичном стиле с лифом без бретелек.

С таким нарядом хорошо гармонирует прическа с распущенными волосами или же поднятыми вверх прядями.

Платье русалки

В 2023 году огромной популярностью пользуются элегантные и роскошные платья силуэта “русалка”. Они хорошо подходят для женщин с фигурой “песочные часы”. Такой наряд поможет подчеркнуть свои формы.

Это довольно простое, но вместе с тем женственное свадебное платье, которое выполнено из шелка с вставками или камней или страз и вышивкой.

Красиво смотрится юбка, украшенная мелкими цветочками, кружевом и объемными аппликациями.

Платье силуэта “русалка” с квадратным вырезом станет отличным решением для выездной церемонии. Также можно выбрать красивые наряды, которые блестят и переливаются.

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Девушкам с широкими плечами стоит обратить внимание на варианты платьев с накидками, выполненными из шелка или тюля с красивыми пайетками. Это позволит сделать фигуру визуально более нежной и утонченной.

Кружевные платья

Кружевные модели занимают важное место в свадебной моде. Интересно смотрятся кружевные модели с корсетом и открытой спиной.

Однако также стильно выглядят платья с длинными рукавами. Они хорошо подходят для религиозной церемонии и для зимы.

Наряд может быть дополнен кружевным шлейфом и вышит цветами. Это выглядит очень романтично. Интересно смотрятся наряды оттенка слоновой кости, шампань, которые отлично гармонируют с расклешенными юбками, выполненными в винтажном стиле.

Также интересно смотрится наряд с с V-образным вырезом или же вырезом а виде сердца. Чтобы подчеркнуть вырез и прикрыть плечи, стоит дополнить наряд болеро с пышными рукавами.

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Платье с V-образным вырезом

Такие наряды выглядят эффектно, роскошно и очень чувственно. Платье с треугольным вырезом идеально подчеркивает силуэт. Хорошо смотрится все это с полупрозрачной или же облегающей юбкой. Великолепно выглядят модели с корсетом, украшенным блестками или стразами с пышной юбкой. В качестве декора отлично смотрятся стразы, пайетки и объемные цветы.

Для летней церемонии отлично подходят свадебные платья в стиле бандо с открытыми плечами. Сочетать их можно с жакетами-болеро и съемными рукавами, чтобы подчеркнуть плечи.

Интересно смотрятся наряды с широкой фатиновой юбкой или юбкой-“русалкой” со шлейфом и классическим лифом в форме сердца, подчеркивающим вырез.

Платье с разрезом

Цветы и трехмерные детали делают силуэт эффектным и изысканным. Также стоит помнить о том, что подчеркнуть силуэт помогут украшения из камней и блестящие пайетки.

Эффектно выглядят атласные платья, отличающиеся элегантностью, нежностью и романтичностью.

Интересным решением станет наряд, выполненный в стиле бохо-шик, с лифом с вырезом в форме сердца, украшенным цветочными мотивами со съемными пышными рукавами из тюля.

Свадебные платья с разрезом представлены в самых различных вариациях. Разрез может быть спереди или сбоку. Все это отлично смотрится с туфлями с камешками и эффектными украшениями для волос.