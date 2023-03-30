“Прибалтийская кровь Кристины давала знать о себе – мне никогда ничего не высказывали”: Владимиру Преснякову 55 лет

Владимир Пресняков — один из самых харизматичных артистов в мире отечественного шоу-бизнеса. Когда недавно он занял кресло одного из наставников в шоу «Голос», то радости конкурсантов не было предела. Теперь все мечтают попасть именно к Преснякову.

Невероятная энергетика музыканта притягивала к нему женщин. В молодости у артиста была весьма насыщенная личная жизнь. Однако уже прошло больше десяти лет, как Пресняков остепенился: видимо, нашел ту единственную, которую искал всю жизнь.

29 марта музыканту исполнилось 55 лет. Разбираем самые интересные факты его биографии.

Был хулиганом

Пресняков вырос в творческой семье. Его родители — музыканты группы «Самоцветы». Из-за занятости и гастролей мама и папа отдали маленького Вову в интернат. Однако мальчика исключили оттуда через пару лет за плохое поведение.

С музыкальным училищем дело обстояла таким же образом. С дисциплиной у Преснякова наблюдались проблемы. А вот с творчеством — нет. В 11 лет Пресняков написал свою первую песню, а в 13 лет уже начал выступать со своим рок-бэндом «Круиз».

Рано стал популярным

Непоседливость, энергичность, бунтарский дух, желание стать взрослым и самостоятельным — все это поспособствовало раннему развитию карьеры. В 15 лет Пресняков стал петь в варьете у Лаймы Вайкуле, в 18 лет выпустил песни «Спит придорожная трава» и «Зурбаган» – и стал знаменитым.

Пик популярности пришелся на середину девяностых, когда была презентована творческая программа «Замок из дождя». Пресняков собирал целые стадионы.

В то же время не забывал и о личной жизни. Она у него была не менее динамичная, чем карьера.

Жизнь с Орбакайте

Пресняков познакомился с Кристиной Орбакайте на «Голубом огоньке». Ему было 18 лет, а ей – 15. Молодые люди стали встречаться. В 19 лет Орбакайте родила сына Никиту.

Со стороны отношения казались идеальными, но на самом деле все было не так гладко. Позже сам Пресняков признавался, что Орбакайте натерпелась от его выходок. Музыкант мог явиться домой под утро, в нетрезвом виде. Он также заводил мимолетные романы с другими женщинами. Артист отдает должное Орбакайте за то, что она никогда и ничего ему не выговаривала: возможно, давала о себе знать прибалтийская кровь.

Поговаривали, что у Преснякова был роман с певицей Ликой Стар, и якобы мама Орбакайте — Алла Пугачева — так разозлилась, что «перекрыла кислород» Лике в плане карьеры. Сама же Лика не считала себя разлучницей. Она позже отмечала, что была не единственной пассией Преснякова.

После расставания впал в депрессию

В конечном итоге Пресняков и Орбакайте разошлись, так официально и не зарегистрировав свой брак. Инициатором стала Кристина. За десять лет отношений она устала от постоянных измен избранника. Кстати, после разрыва Владимир продолжил принимать участие в воспитании сына. У них до сих пор теплые доверительные отношения.

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После разрыва с Орбакайте Преснякова накрыла с головой депрессия. Это был тяжелый период, когда он сильно пристрастился к спиртному и перестал сочинять песни (пропало творческое вдохновение).

Считал брак с Ленской ошибкой

Однажды судьба свела Преснякова с Леной Ленской. Та была замужем за музыкантом Игорем Сарухановым. Ленская потеряла голову от любви и ушла от мужа к Преснякову. Как ни странно, но, в отличие от отношений с Кристиной, здесь Пресняков женился на новой избраннице.

Ленская намеревалась построить карьеру: хотела стать модельером. Преснякова это не устраивало. В семье стали возникать ссоры и конфликты, супруги начали отдаляться друг от друга. Позже в интервью Владимир признавался, что брак с Ленской был ошибкой. Скорее всего, ему просто хотелось залечить побыстрее душевную рану после расставания с Орбакайте.

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Расставался и сходился с Подольской

Когда брак с Ленской стал трещать по швам, Пресняков познакомился с молодой певицей Натальей Подольской. Наталья только рассталась с бойфрендом, тяжело переживала разрыв и даже не думала о новом романе, но устоять перед чарами Владимира не смогла.

Вскоре о том, что они встречаются, стало известно прессе. Подольская совсем запуталась: с одной стороны, любила Преснякова, с другой — ее явно не устраивал статус любовницы. И вообще она не была уверена, что они пара. Влюбленные решили расстаться, чтобы понять, что они друг для друга значат.

Пять месяцев Наталья и Владимир не встречались. За это время Пресняков развелся, а Подольская поняла, что Владимир — ее судьба. Они возобновили отношения, чтобы вскоре их узаконить и уже не расставаться.

Влюбленные сыграли свадьбу в 2010 году. Через пять лет у пары появился на свет сын Артемий. Супруги очень мечтали о дочке, но в 2020 году у них родился второй сын, которого назвали Иваном.

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Подольская считает, что в плане карьеры ей не «переплюнуть» мужа. Да она и не стремится к этому. Наталью вполне устраивает статус замужней женщины, матери, хранительницы домашнего очага.

Пресняков рядом с Подольской остепенился, многое переосмыслил. Теперь ему стыдно за свое поведение тогда, в прошлом.

С супругой они вместе не только в обычной жизни, но также и в плане карьеры. Нередко Подольская и Пресняков радуют поклонников совместными треками и выступлениями.