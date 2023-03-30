Американским пользователям Интернета может грозить до 20 лет лишения свободы за использование VPN

Пользователи VPN-услуг из Америки могут пострадать от законопроекта “Об ограничении угроз безопасности, представляющих опасность для информационно-коммуникационных технологий (RESTRICT)”.Этот документ был обнародован Джоном Тьюном и сенатором Марком Уорнером от Демократической партии.

Законопроект обяжет Министерство торговли США выявлять продукты и информационные технологии, в которых заинтересован “иностранный противник” или которые представляют неприемлемую угрозу национальной безопасности. Авторы инициативы относят к иностранным противникам только определенные страны. К ним относятся Китай, Гонконг, Иран, Северная Корея и Россия.

Под действие законопроекта попадает соответствующее программное обеспечение, имеющее более 1 миллиона пользователей в США. Сенаторы предлагают такие меры наказания за нарушение закона, как штрафы до одного миллиона долларов, 20 лет тюремного заключения или и то, и другое.

Эксперты отметили, что формулировки законопроекта настолько широки, насколько это вообще возможно. Он содержит фразы, которые неясны и допускают множество толкований, такие как “мобильные приложения”, “игровые платформы”, “платежные решения” и “настольные компьютеры или веб-приложения”. Пользователи VPN, которые пытаются обойти блокировку сайтов из других стран, могут быть подвергнуты штрафам или тюремному заключению, если инициатива будет принята.