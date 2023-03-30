 

Королева-консорт Камилла надела ожерелье Елизаветы II на дипломатический банкет в Германии

30.03.2023, 15:35, Разное
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Накануне король Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, прибыли с визитом в Берлин, Германия. Британские монархи посетили дипломатический банкет наряду с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и его женой фрау Эльке Бюденбендер, а после отправились на встречу с экс-канцлером Ангелой Меркель.

По особому случаю Камилла дополнила свой черно-белый наряд, украшенный серебристой цветочной вышивкой, роскошной бриллиантовой тиарой “Гревилл” и массивным бриллиантовым колье, принадлежавшим покойной королеве Елизавете II. Комплект украшений завершили изысканные серьги и подходящий браслет.

Королева-консорт Камилла

В середине марта Камилла уже привлекала внимание своими украшениями со смыслом. На службу по случаю Дня Содружества она надела брошь русской императрицы.

А в феврале королева-консорт Камилла заразилась COVID-19. Сейчас, по заявлениям дворца, монархиня поборола вирус и чувствует себя хорошо. К слову, тогда же появились первые официальные подробности ее коронации, которую она пройдет вместе с Чарльзом 6 мая. О том, кто из родственников Камиллы будет присутствовать на торжественном мероприятии, мы писали в отдельном материале.


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