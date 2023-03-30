 

Первую очередь Троицкой линии планируется открыть в 2024 году – Собянин

30.03.2023, 15:27, Новости дня
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Готовность станции превысила 50%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что “Генерала Тюленева” войдет в состав Троицкой линии.

Станция позволит жителям Теплого Стана экономить в поездках до 20 минут в день. “Генерала Тюленева” разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии.

Новая ветка протянется через юго-запад столицы и придет в Новую Москву. Длина Троицкой линии составит 40 километров, она будет второй по масштабу после Большого кольца (БКЛ), уточнил Собянин.

По словам градоначальника, возле станций будущей линии живет более миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч учатся или работают в этих районах.

“На Троицкой линии будет 17 станций и пересадки на МЦК, БКЛ, Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки, а также на перспективную Бирюлевскую”, – написал Собянин.

Первая очередь длиной 25 километров откроется в 2024 году. Ветка протянется от “ЗИЛа” до “Коммунарки”. Готовность участка – около 60%.

В 2023 году Солнцевская линия метро придет в аэропорт Внуково, сообщил ранее Собянин. Станцию соединят подземным вестибюлем с Терминалом “А” и аэроэкспрессом.

В Москве 1 марта полностью открылась Большая кольцевая линия метро. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Улучшилось транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области.


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