 

Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек – Собянин

30.03.2023, 13:57, Новости дня
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Движение по Сабуровскому мосту запустят в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мост длиной 335 метров сооружается на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Он свяжет Южный и Юго-Восточный округа, где проживают более 3,3 миллиона человек.

“В ближайших планах — приступить к сооружению проезжей части моста, наружного освещения, грязезащитных экранов и архитектурной подсветки. Готовность моста — почти 85%”, – рассказал Собянин.

По мосту будет проходить второй центральный диаметр (МЦД-2), основной ход МСД и Каширского шоссе. Движение организуют в четырех уровнях.

С 2011 по 2022 годы в Москве построили и реконструировали 22 моста. В 2023-м завершится сооружение еще трех объектов.

Строительство мостов позволяет модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Для открытия МЦД-4 возводят девять таких объектов, еще два – для высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

Также в столице строят пешеходные мосты. Планируется возвести переход между Госпитальной и Рубцовской набережными, с острова Балчуг на Крымскую набережную и через Нагатинский затон к новой станции метро.

В столице завершается проектирование четырех путепроводов на севере. Их построят на пересечении Октябрьского направления железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).


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