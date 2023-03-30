Скандалы: Для «дочки» ВТБ в Великобритании утвердили план сворачивания бизнеса

За счет чего управляющие планируют рассчитаться по долгам на £800 млн

Обязательства «дочки» ВТБ в Великобритании — VTB Capital — перед кредиторами составляют около £804 млн, следует из опубликованных расчетов внешних управляющих банка — компании Teneo Financial Advisory Ltd, — которые изучил РБК. В документе управляющие описывают стратегию дальнейшей работы с активами VTB Capital, часть которых оказалась заморожена из-за санкций против группы ВТБ в феврале 2022 года.«В результате введенных западными странами санкций ВТБ лишен операционного контроля над британским подразделением VTB Capital Plc. Эта мера со стороны Великобритании продиктована исключительно политическими мотивами и не имеет никакого отношения ни к рыночным, ни к юридическим нормам», — сообщил РБК представитель ВТБ.

Как санкции парализовали бизнес британской «дочки» ВТБ

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В тот же день банк ВТБ вместе с дочерними структурами попал под блокирующие санкции Великобритании и США. Это фактически остановило бизнес VTB Capital — британской «дочки», которая в основном занималась инвестиционным банкингом и торговыми операциями на фондовом рынке.

31 марта совет директоров VTB Capital решил передать банк под внешнее управление, поскольку он лишился возможности обслуживать внешние обязательства и потерял доступ к средствам на корреспондентских счетах. Такой шаг был предпринят, несмотря на то что у VTB Capital «было достаточно ликвидности и активов», говорится в отчете управляющих. 6 апреля заявление о начале процедуры было подано в Высокий суд Лондона, а в декабре тот утвердил передачу британской «дочки» ВТБ под управление Teneo Financial Advisory Ltd.

Что будут делать управляющие с VTB Capital

Исторически VTB Capital был опорным банком для международного бизнеса группы ВТБ, но с 2018 года значительную часть операций перевели в VTB Europe во Франкфурте. Кроме того, как отмечается в отчете управляющих, основной «торговый коридор» VTB Capital был в России, поэтому банк пострадал и от западных санкций, и от российских контрсанкций против резидентов недружественных стран.

Управляющие указывают, что их цель — удовлетворить требования кредиторов, реализовав доступные активы, и свернуть бизнес. В первую очередь они намерены продать все имеющиеся необремененные активы VTB Capital, операции с которыми разрешены по лицензиям от OFAC и OFSI — американского и британского санкционных регуляторов. Для совершения операций с прочими активами могут потребоваться дополнительные разрешения от властей Евросоюза, США и других стран, говорится в документе. В нем нет оценок, сколько времени может потребоваться на получение таких разрешений, а от этого зависит, на какие выплаты могут рассчитывать кредиторы VTB Capital. Согласно отчету, у VTB Capital, например, есть:

£152,5 млн на счетах в бельгийской Euroclear, которая выполняла роль депозитария при проведении операций с ценными бумагами;

£64,8 млн на счетах в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Эти средства VTB Capital не может получить, поскольку является резидентом недружественной страны;

облигации на £25,7 млн и акции на £14,7 млн в торговом портфеле;

незаблокированные денежные активы примерно на £200 млн, из которых уже доступно £13,9 млн;

собственные ценные бумаги на £19 млн — для их реализации требуется дополнительная лицензия, которая еще не получена;

£350,3 млн в виде кредитов клиентам.

Балансовая стоимость активов на 6 декабря прошлого года составляла чуть больше £1 млрд, но управляющие на тот момент считали возможным получение только 34,5% этой суммы, или £362,5 млн.

Кроме того, администраторы рассчитывают получить страховые возмещения на $35 млн и причитающиеся VTB Capital комиссии от контрагентов на $14,48 млн. У банка есть 508 незакрытых сделок, расчеты по которым не проведены, но могут иметь какой-то результат. Управляющие также намерены продать офисную мебель банка и прочее имущество (их балансовая стоимость составляет £418 тыс., а оценочная стоимость в случае ликвидации компании — £100 тыс.) и сократить расходы на аренду офиса.

В апреле прошлого года британский санкционный регулятор разрешил реализацию активов VTB Capital в целях банкротства. В ноябре прошлого года похожую лицензию выдал американский OFAC, но она не разрешает перемещать собственность, заблокированную в США. Управляющие готовятся к проведению сделок с недвижимостью в США, а также обратились за разрешением на разблокировку активов в Euroclear. В дальнейшем они намерены добиться разморозки активов VTB Capital в НРД и их перевода в Euroclear для дальнейшей продажи. Управляющие начали получать лицензии для операций с активами в Швейцарии, Люксембурге, Франции, Германии, Ирландии, на Кипре и Бермудских островах.

Помимо лондонского офиса у VTB Capital было подразделение в Сингапуре — в декабре прошлого года его лицензия была сдана. Количество сотрудников VTB Capital сократилось до 41 человека, некоторые из них продолжат работу, чтобы помочь с реализацией торговых активов и ценных бумаг на балансе. Еще в 2018 году там работало больше 200 человек.

Как отмечается в документе, внешнее управление продолжится как минимум 12 месяцев — пока VTB Capital не расплатится с кредиторами или до снятия санкций. За свои услуги в 2022 году администраторы рассчитывают получить £1,3 млн и еще £12 млн до конца этого года.

Управляющие готовы начать возврат средств клиентам VTB Capital, «как только это будет целесообразно».

Физлица и компании из сегмента малого и среднего бизнеса с остатками на счетах до £85 тыс. считаются кредиторами первой очереди. Их немного: обязательства VTB Capital перед этой группой кредиторов оцениваются всего в £213 тыс. К этой группе кредиторов также относятся сотрудники VTB Capital, которым положена зарплата.

В число кредиторов второй очереди входят держатели депозитов на сумму от £85 тыс., а также налоговые органы Великобритании. Обязательства перед первыми оцениваются в £2,3 млн, задолженности по налогам у банка нет.

У VTB Capital есть 252 кредитора, выплаты которым должны поступать в последнюю очередь. Долги перед ними оцениваются в £802 млн, причем значительная часть этой суммы причитается структурам группы ВТБ. Как следует из документа, британская «дочка» должна £230 млн непосредственно материнскому банку ВТБ, еще £46 млн — другим структурам группы и £212 млн — кипрской компании Crinium Bay Holdings Limited. Последнюю СМИ связывали с VTB Capital и ВТБ. Представитель группы не ответил на запрос РБК, относится ли Crinium Bay Holdings Limited сейчас к структурам ВТБ.

Кроме того, у VTB Capital есть три кредитора, долги перед которыми обеспечены замороженными активами. Это лондонское подразделение Citibank, американский JP Morgan Chase, а также Morgan Guaranty Trust Company of New York (Euroclear).

Что осталось на балансе VTB Capital

По итогам 11 месяцев 2022 года чистые процентные доходы VTB Capital составили $20 млн, что на 29% превышает результат за 2021 год. Чистые комиссионные доходы упали в 3,7 раза, до $29 млн, а трейдинговые операции принесли убыток в размере $3,9 млн против прибыли $11,3 млн в 2021-м.

За отчетный период VTB Capital зафиксировал убыток на сумму $38,8 млн, что немногим больше потерь 2021 года ($36,3 млн). Впрочем, инвестбанк был хронически убыточным: минус $63,9 млн в 2018 году, минус $59,1 млн в 2019-м и минус $212,7 млн в 2020-м.

Совокупные активы британской «дочки» ВТБ на 30 ноября оценивались в $1,3 млрд. За 11 месяцев кризисного года они просели на 28,2%. В основном это произошло за счет закрытия корреспондентских счетов в других банках, избавления от производных финансовых инструментов, инвестиционных и финансовых активов. Балансовые обязательства VTB Capital на отчетную дату составляли около $1 млрд — это на 30,7% меньше, чем в конце 2021 года. Совокупный капитал банка за январь—ноябрь прошлого года сократился на 18,5%, до $299 млн.

Юлия Кошкина

Оригинал материала: “РБК”