Вязаные сумочки на цепочке будут в тренде этой весной и летом

Текущей весной и предстоящим летом приготовьтесь к появлению нового тренда. Речь идет о причудливых вязаных сумках, которые стану обязательным дополнением к образам в стиле кэжуал. Вдохновляемся эффектными моделями стильных аксессуаров.

Разнообразие вязаных сумочек

В моде — как большие, так и миниатюрные вязаные сумочки.

Они могут быть разных форм и оттенков. Если вам импонирует стиль барбикор, отдайте предпочтение розовому аксессуару.

Если вам по душе стиль бохо, то сумка с этническим или растительным принтом будет весьма уместна.

Круглая вязаная сумочка на металлической цепочке сделает образ более изысканным и элегантным.

Обратите внимание на вязаные сумочки причудливых форм, оригинального дизайна. Например, мило и симпатично смотрится аксессуар в виде клубнички.

Альтернативные варианты

Если вам не по душе вязаные сумки, не огорчайтесь. Вы по-прежнему можете отдавать предпочтение удобным вместительным тоутам, сделанным из кожи или эко-кожи.

Такие изделия нейтральных оттенков в силе минимализм станут гармоничным дополнением к любому образу. Особенно уместны такие сумки при создании офисно-деловых луков. Можете рассмотреть сумки с тиснением.

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Если хотите сделать сумочку акцентной вещью в образе, тогда присмотритесь к изделию оригинального дизайна. Например, романтичный лук дополнит миниатюрный аксессуар розового или красного цвета в форме сердечка.

Удобный шопер станет незаменимой вещью для похода в магазин. Также этот аксессуар удобен для школьников и студентов.

Обратите внимание, что в моде не только тканевые шоперы, но также сумки из других материалов.

Если хотите, то можете вместо однотонного изделия приобрести цветное или с принтом. Но помните, что логомания уже не является актуальным трендом. Избегайте сумок с названием или фирменным знаком того или иного бренда.