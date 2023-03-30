Минималистам – классика, смелым – «пестрая магия»: выбираем наряды с цветочным принтом на весну и лето

Цветочные принты на протяжении длительного времени пользуются большой популярностью. Такие наряды являются отличным выбором на весну и лето, так как помогают подчеркнуть женственность и нежность, а также придать образу нотку романтики.

Такие платья и наряды с цветами отлично подойдут для каждой модной и современной девушки. Вот несколько отличных вариантов, заслуживающих внимания.

Для минималистов

Когда мы думаем о цветочных платьях, то первое, что приходит нам на ум, так то сочетание крупных принтов и большого количества ярких цветов. Однако это необязательно так.

В этом сезоне многие крупные бренды представили классические наряды в цветочек, которые отличаются наличием сдержанных принтов.

Отлично смотрятся практически полупрозрачные сиреневые цветы на белом платье, выполненном из крепа. Также отлично смотрится черно-белый принт на нарядах длины макси.

Для максималистов

Если нравятся более смелые платья с цветочным принтом, то в ближайшие месяцы точно будет из чего выбрать. Весной и летом “пестрая магия” будет в тренде, именно поэтому можно будет легко составить замечательные и очень яркие комплекты, которые никого не оставят равнодушным.

Хорошо смотрятся платья с декором, выполненным из объемных цветов. Также интересным вариантом станут наряды с крупными цветочными принтами, выполненными как в ярких, так и довольно приглушенных пастельных тонах. Это поможет создать весеннее или летнее настроение.

Стильный однотонный наряд

Это очень хорошее и интересное решение для минималистов. Можно выбрать для себя красивое однотонное платье ярких тонов. Например, интересно смотрится наряд небесно-голубого цвета.

Также красиво выглядят солнечно-желтые платья, светло-зеленые или даже бледно-розовые. Эти цвета излучают позитив и помогут создать хорошее настроение.

Все эти тона отлично сочетаются с максимально простыми черно-белыми узорами. Такой наряд хорошо подходит для встречи с друзьями, но можно также надеть его и на более торжественное мероприятие, например, такое как свадьба.

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Однотонный принт

Платье, которое буквально усыпано цветами, может стать отличным решением, так как оно выглядит очаровательно. Особенно интересно смотрится наряд, если принт одного цвета.

Например, отличным выбором может стать юбка с розовыми или лиловыми цветами на белом фоне. Это отличный выбор для прогулки на природе или встречи с друзьями.

Если добавить несколько бантиков в виде декора, то наряд поможет практически мгновенно добавить образу игривость.

С большими цветами

Если хотите создать действительно очаровательный и несколько богемный комплект, то белая футболка и классические синие джинсы могут прекрасно гармонировать вместе с кардиганом оверсайз, буквально усыпанным вязаными цветами.

Это отличное решение для прохладной погоды. В таком наряде точно не останетесь незамеченным.

Также хорошо будут смотреться платья с крупными цветочными принтами. Это идеальное решение для солнечных весенних и летних дней.

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Зеленые растения

Чтобы выглядеть красиво и эффектно, совсем не обязательно вбирать исключительно яркие и насыщенные цветочные принты. Идеальным выбором может стать платье, украшенное красивыми зелеными растениями, которые помогают создать весеннее настроение.

Если этот принт будет дополнен небольшими цветочками, то это позволит сделать образ еще более фантастическим. В итоге можно получить действительно свежий образ. Красиво смотрится юбка или комбинезон с таким узором. Это идеальное решение для повседневной носки, вечеринки, встречи с друзьями или даже романтического свидания.

Сочетание различных цветов

Если нравятся более яркие и насыщенные цвета, но в то же самое время отдаете предпочтение простоте и непринужденности, то можно смело надевать платье с яркими, но при этом гармонично сочетающимися между собой цветами, которые вызывают ассоциацию с весенними и летними полями.

Фасон нарядов может быть совершенно любым. Платье можно выбрать для себя длинное или короткое, самое главное, чтобы одежда была действительно удобной и можно было себя в ней чувствовать просто превосходно и при этом выглядеть роскошно и стильно.

Независимо от того, какое именно платье или же другой наряд с цветочным принтом вы выберете, можно быть полностью уверенным в том, что он точно будет уместным этой весной или летом.