 

Россиянин купил iPhone на 2 млн рублей, чтобы погасить кредиты

30.03.2023, 13:05, Разное
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19-летний сотрудник компании “М.Видео Электроникс” украл с работы 15 iPhone стоимостью 2 000 000 рублей, чтобы погасить кредиты. Об инциденте рассказал Telegram-канал Shot.

Сотрудник из подмосковного Серпухова приобрел цветные чехлы для телефонов и скины для оружия CS:GO. Игра была недоступна на русском языке. SHOT утверждает, что Кирилл взял микрозайм в размере 300 000 рублей, чтобы приобрести эти предметы. Однако коллекторы стали выслеживать его и требовать возврата денег. Предприимчивый сотрудник/геймер решил совершить налет на его склад.

В сообщении говорится, что ночью он украл со склада девять iPhone, Macbook и другие предметы. Но полиция сразу же поймала его на камеру. Юноше удалось все вернуть, и работодатель не стал его увольнять. Россиянин попытался украсть еще больше гаджетов. Он взял 15 айфонов стоимостью 2 миллиона рублей. Затем он продал весь товар на “Горбушке” за 320 000 рублей. Это было сделано для того, чтобы расплатиться с долгами.

После этого парень пришел в полицию один и во всем признался.


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