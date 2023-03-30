 

Василиса Володина встретится с поклонниками в Рив Гош в Санкт-Петербурге 1 апреля в универмаге “Московский” в 17:30

30.03.2023, 12:20, Разное
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Знаменитый астролог Василиса Володина проведет информативный паблик-ток под эгидой HELLO! и РИВ ГОШ уже завтра, 1 апреля. Мероприятие пройдет в РИВ ГОШ в петербургском универмаге “Московский”. В ходе встречи Василиса расскажет больше о своей профессии, а также поделится с присутствующими астрологическим прогнозом на грядущее.

Гости мероприятия смогут не только задать интересующие их вопросы, но и сфотографироваться с Василисой на память для своих социальных сетей.

1 апреля, Санкт-Петербург, РИВ ГОШ в универмаге “Московский” — начало в 17:30.


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