Бывшего мужа Эмили Ратажковски обвинили в сексуальных домогательствах

С супругом-кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом Эмили Ратажковски развелась в прошлом году на фоне его неверности. Что ж, похоже, Эмили не лукавила: он настоящий дамский угодник. Сейчас бывшему мужу модели предъявлено сразу несколько обвинений в сексуальных домогательствах. Причем потерпевшие девушки рассказали свои истории публично со страниц издания Variety.

Так, 24-летняя женщина, чье имя не раскрывается, утверждает, что 42-летний Бир-Макклард пытался принудить ее к интимной связи на пробах в сериал “Хорошее время” братьев Сэфди, когда той было всего 17. Впрочем, некоторые свидетели уверяют, что после этого между ними завязался роман, который продлился более 2-х лет.

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

К еще одной девушке он приставал на съемках картины “Необработанные драгоценные камни” с Адамом Сэндлером в главной роли. На тот момент ей было 18. Пострадавшая утверждает, что продюсер начал ухаживать за ней в социальных сетях, а когда дело дошло до секса, повел себя агрессивно и грубо.

Мы с Себастьяном начали целоваться. Ситуация обострилась, а затем, не спрашивая моего согласия, Себастьян вошел в меня, не используя презерватив, – вспомнила она.

Согласно ее заявлению, он также оскорблял ее, отбирал телефон и в ее присутствии переписывался в соцсетях с 15-летней девочкой, которая тоже появлялась на съемочной площадке. По словам многочисленных источников, эта связь в итоге и послужила причиной увольнения Бир-Маккларда из проекта.

Третья неназванная женщина, работавшая стажером в нескольких инди-фильмах в одной команде с Бир-Макклардом, рассказала о том, что хоть продюсер и не приставал к ней, на площадке его поведение было достаточно вызывающим. Интересно, что эти обвинения вызвали и дополнительные вопросы к самим киноделам: например, почему несовершеннолетние девушки работали на площадке без своих агентов?

Эмили Ратажковски воздержалась от комментариев, но инсайдеры из ее близкого окружения утверждают, что она “не удивлена”. Впрочем, вряд ли звезду волнует эта ситуация. На неделе она спровоцировала слухи о новом романе с поп-певцом Гарри Стайлсом.

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски