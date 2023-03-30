Губернатор Беглов целый день подменял забранного на реставрацию атланта в корпусе Эрмитажа

Трещина, появившаяся на ноге одной из каменных статуй атлантов, поддерживающих портик Нового Эрмитажа, привела к тому, что скульптуру экстренно отправили на реставрацию, а крыша архитектурного сооружения оказалась под угрозой обрушения.

Ситуацию спас случайно проходивший мимо губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подставивший свои могучие плечи и целый день удерживавший на них многотонный балкон.

Масса сооружения, которое удержалось благодаря усилиям губернатора, составляет свыше 800 тонн, отмечает сотрудник Эрмитажа Аполлинарий Ягужинский. Чиновник испытывал небывалое напряжение, его мышцы бугрились, а вены вздулись от нагрузки, однако на его невозмутимом каменном лице нельзя было увидеть и мимолётного следа этих мук. Вечером, когда статую вернули на место, выяснилось, что Беглов не впервые взваливает тяжесть Эрмитажа на свои плечи. Ещё будучи 14-летним подростком, он удержал от падения Александровскую колонну, которая накренилась от порыва сильного ветра.

– О нашем губернаторе нужно оды слагать, – считает Аполлинарий Ягужинский. – Такой прекрасный человек – политик, лидер, борец! В его поступке есть немалая доля символизма, ведь лишь благодаря его титаническим усилиям до сих пор стоит город на Неве, развивается, цветёт и благоухает. Если бы не он, мы жили бы среди мусора и руин, как какие-нибудь парижане или ангольцы.

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