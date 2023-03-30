Петербуржцы жалуются на отсутствие снегоуборки на улицах после обильных снегопадов

Смольный снова не смог справиться с последствиями прошедших накануне снегопадов. Петербуржцы оставляют множество жалоб с требованием расчистить дороги и улицы от снега и избавить тротуары от скользкости.

После двух дней валовых снегопадов Петербург оказался завален снегом. Горожане отмечают низкое качество работы коммунальшиков и недостаток спецтехники на улицах. В конце первого весеннего месяца Северная столица вновь погрузилась в проблемы сугробов, заваленных зимними осадками улиц и проезжих частей, а также скользких тротуаров.

На городском портале обращений «Наш Санкт-Петербург» утром четверга, 30 марта продолжают появляться жалобы. Например, во дворе дома 37 Красноармейской улицы в Петродворцовом районе не убран снег, мешающий проходу жильцов. Также наблюдается опасная скользкость у подъездов без признаков обработки пескосоляными смесями.

https://gorod.gov.spb.ru/problems/4974871/

Аналогичная ситуация наблюдается в Невском районе. Местные жители сообщают, что на некоторых улицах «снег не убирается никогда», а владельцы автотранспорта вынуждены самостоятельно расчищать себе места для парковки.

https://gorod.gov.spb.ru/problems/4973664/

А в Калининском районе жители жалуются на тротуары, превратившиеся в катки с приходом заморозков. Здесь также отсутствуют какие-либо признаки обработки поверхностей от скользкости. Это грозит новыми случаями травмирования пешеходов, которых в текущем снегоуборочном сезоне было с избытком.

https://gorod.gov.spb.ru/problems/4974884/

Примечательно, что администрация портала указывает сроки решения каждой проблемы до середины апреля. Очевидно, что к этому времени «лучший дворник» Петербурга – оттепель самостоятельно уничтожит первопричину обращений горожан к администрации Смольного под управлением губернатора Александра Беглова.

СМИ отмечали, что чиновники Смольного лукавят в своих отчетах о снегоуборке. На улицах города не наблюдается озвученного количества снегоуборочной техники и дворников.