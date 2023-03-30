Все дело в гормонах. Почему после диеты вес снова возвращается

Часто люди, сбросившие вес с помощью какой-либо диеты, сталкиваются с проблемой возврата ненужных килограммов, а часто и с еще большим их набором. В чем причина данного явления? Особенно непонятно, почему вес возвращается, даже если мы продолжаем следовать здоровому рациону. Ключом к ответу могут быть гормоны лептины и грелина, регулирующие желание есть и лишний вес. Если эти гормоны взаимодействуют корректно, то больших прибавок в весе не должно происходить.

Лептины

Лептины, известные также как гормоны голода, играют важную роль в регуляции аппетита. Они отправляют сигналы головному мозгу о том, был ли у нас уже прием пищи. Когда мы голодны, уровень лептинов падает, и мы чувствуем желание поесть. В то время как увеличение уровня лептина свидетельствует о насыщении и сытости.

Когда мы соблюдаем диету и теряем вес, выработка лептина в организме снижается, что воспринимается мозгом как нехватка пищи. Обычно это вызывает у нас повышенный аппетит и замедляет обмен веществ. Но если уровень лептина остается на низком уровне в течение долгого времени, то наш организм перестает терять вес и начинает сохранять жир для будущих «голодных» периодов, что затрудняет дальнейшее похудение.

Нельзя просто принимать лептин в виде препарата, чтобы компенсировать его недостаток в организме во время диеты. У тех, кто страдает ожирением, наблюдается отсутствие чувствительности к лептину. Мозг не способен распознать сигнал о насыщении, даже если уровень лептина увеличивается. Это приводит к постоянному чувству голода и к сильному перееданию. Ученые продолжают исследовать и создавать лекарства, которые помогли бы преодолеть нечувствительность к лептину и справиться с проблемой ожирения и избыточного веса.

Грелины

Существует гормон грелин – противоположность лептину, который напрямую связан с жировыми запасами в организме. Его уровень определяет степень аппетита, так что высокое содержание грелина в организме заставляет больше и чаще питаться. Однако после еды уровень гормона снижается.

Португальские ученые разработали препарат, который стимулирует выработку антител на грелин, что блокирует чувство голода. Несмотря на то, что препарат был протестирован только на животных, результаты обнадеживают. На пути к созданию вакцины против ожирения сделан огромный шаг.

Как победить чувство голода

Популярным способом борьбы с чувством голода является правильное питание, физическая активность и забота о психическом здоровье. Несбалансированный уровень гормонов лептина и грелина может быть признаком хронического недосыпа, поэтому оптимальное время засыпания составляет 22:00-22:30. Важно учесть, что мелатонин – гормон сна, вырабатываемый во время темноты, способствует нормализации обмена веществ.

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Исследования свидетельствуют, что люди, работающие в ночную смену, намного чаще страдают избыточным весом, чем люди, трудящиеся днем. Экспресс-диеты, хотя и дают быстрый результат, но могут привести к кратковременному и сомнительному эффекту, в то время как дробное питание небольшими порциями – полезное и эффективное решение. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы, но их следует принимать по-отдельности. Важно также бороться со вспышками воспалительных процессов в организме, которые снижают чувствительность к лептину. Для достижения этой цели необходимо вылечить все болезни, включая кариес, и следовать питьевому режиму, выпивая 1,5-2 литра воды в день.

Как правильно питаться

Существуют продукты, способные помочь в борьбе с воспалительными процессами, в то время как другие могут способствовать их возникновению. К примеру, полезными являются жирные сорта рыбы, бобы, орехи, семечки, льняное масло, овощи, сочные фрукты, а также имбирь, корица, зеленый чай и мята. Не следует употреблять вредные продукты, такие как копчености, соления, сладкое, мучное, жирное мясо, которые могут спровоцировать воспаление органов ЖКТ, их стоит полностью исключить из рациона.

Другие советы

Помимо коррекции питания, повысить уровень лептина можно благодаря физической активности – ходьбе, велопрогулкам, катанию на лыжах и т.п. Важно также уметь контролировать свои эмоции, для того чтобы повысить свою стрессоустойчивость. При стрессе вырабатывается гормон кортизол, который увеличивает аппетит, многие люди утешаются едой, способствуя набору веса.

Чтобы похудение было эффективным, необходимо поставить перед собой цель индивидуально, которая будет яркой мотивацией к достижению результата. Это может быть желание возвращения в старое платье, большей активности со своим ребенком и т.д. Увеличение длительности мотивации помогает консолидировать результат и держать нормальный вес.