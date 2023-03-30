В России создали беспилотник для раздачи Wi-Fi

Прототип беспилотного проводного дрона был создан командой Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. Он может находиться в воздухе достаточно долго, чтобы обеспечить подключение к Интернету из любой точки через Wi-Fi. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-центре оператора акселератора “Национальная платформа технологических инициатив”.

Во время стихийных бедствий, таких как наводнения или пожары, часто нарушается покрытие сотовой связи. Алексей Гуськов – студент четвертого курса Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. “Быстрое восстановление позволяет спасателям комфортно работать”, – сказал он.

По его словам, основное внимание разработчики уделили автономной связи между батареей и дроном, а также устройствам или коммуникациям. Провода позволят дрону держаться в воздухе на расстоянии до 100 м. Его можно прикрепить к автомобилям, квадроциклам и мотоциклам. Проводной дрон подключается к Wi-Fi роутеру. Он поднимается на заданную высоту, а затем замирает, “раздавая” Wi Fi. Гуськов объяснил, что беспилотник можно подключить так, чтобы он оставался достаточно высоко для выполнения своей работы.

В настоящее время оцениваются два варианта подъема аппарата: система соосных пропеллеров или парусный подъемник. Они позволяют вращаться в противоположных направлениях. Гуськов пояснил, что решение может быть полезным для МЧС или других организаций, занимающихся смягчением последствий чрезвычайных ситуаций. В заключение он отметил, что прототип был создан с использованием только доступных деталей и с учетом задачи полной локализации производства в России.