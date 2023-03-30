 

В России разработана альтернатива IMAX

30.03.2023, 11:40, Разное
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Российский дистрибьютор “Централ Партнершип” разработал для кинотеатров аналог технологии IMAX под названием Cosmax. Об этом сообщают “Ведомости”.

Вадим Верещагин, генеральный директор Cosmax, заявил, что отечественные форматы сочетают в себе насыщенное и четкое изображение с глубоким и детальным звуком. Он сообщил, что Cosmax находится в процессе подачи заявки на патент.

IMAX – широкоформатная киносистема, широко используемая по всему миру. Канадская компания Multiscreen разработала этот формат в 1970 году. С 2003 года он доступен в России, а к началу 2022 года эта технология использовалась в 54 российских кинотеатрах.

Россия запретила технологию IMAX в июне 2022 года. С российского рынка ушла канадская компания IMAX (ранее Multiscreen), предоставляющая одноименную киносистему.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило предоставить правительству права принудительного лицензирования иностранного контента для российских онлайн-кинотеатров.


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