В России разработана альтернатива IMAX
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Российский дистрибьютор “Централ Партнершип” разработал для кинотеатров аналог технологии IMAX под названием Cosmax. Об этом сообщают “Ведомости”.
Вадим Верещагин, генеральный директор Cosmax, заявил, что отечественные форматы сочетают в себе насыщенное и четкое изображение с глубоким и детальным звуком. Он сообщил, что Cosmax находится в процессе подачи заявки на патент.
IMAX – широкоформатная киносистема, широко используемая по всему миру. Канадская компания Multiscreen разработала этот формат в 1970 году. С 2003 года он доступен в России, а к началу 2022 года эта технология использовалась в 54 российских кинотеатрах.
Россия запретила технологию IMAX в июне 2022 года. С российского рынка ушла канадская компания IMAX (ранее Multiscreen), предоставляющая одноименную киносистему.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило предоставить правительству права принудительного лицензирования иностранного контента для российских онлайн-кинотеатров.
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