В России разработана альтернатива IMAX

Российский дистрибьютор “Централ Партнершип” разработал для кинотеатров аналог технологии IMAX под названием Cosmax. Об этом сообщают “Ведомости”.

Вадим Верещагин, генеральный директор Cosmax, заявил, что отечественные форматы сочетают в себе насыщенное и четкое изображение с глубоким и детальным звуком. Он сообщил, что Cosmax находится в процессе подачи заявки на патент.

IMAX – широкоформатная киносистема, широко используемая по всему миру. Канадская компания Multiscreen разработала этот формат в 1970 году. С 2003 года он доступен в России, а к началу 2022 года эта технология использовалась в 54 российских кинотеатрах.

Россия запретила технологию IMAX в июне 2022 года. С российского рынка ушла канадская компания IMAX (ранее Multiscreen), предоставляющая одноименную киносистему.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ предложило предоставить правительству права принудительного лицензирования иностранного контента для российских онлайн-кинотеатров.