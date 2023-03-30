Мнение: О самой сокрушительной новости дня… МТС — всё?

Да уж — такого не предвидел и не предугадал, похоже, никто. Даже слухов по рынку не ходило, вопреки обыкновению. Буквально — «как гром среди ясного неба».

Свершившееся ещё предстоит осознать и осмыслить. На данный момент совершенно точно понятно лишь одно.

Жизнь миллионов россиян уже никогда не будет прежней.

Российская компания МТС уходит… от привычного всем бренда и знаменитого образа «с яйцом».

Об этом сообщил президент компании Вячеслав Николаев. По его словам, масштабный ребрендинг будет запущен в ближайшие часы. И на новом корпоративном логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Полный квадрат с надписью МТС будет применяться для основного предложения компании, а в случае с «дочками», суббрендами, например «МТС-авто», «МТС-музыка» и др., у него будет отрезаться уголок, и на этом «осколке» будет размещаться логотип этого направления. Слоган компании остался прежним: «Быть лучше каждый день».

Целое поколение пользователей выросло на «яичной» айдентике, которую 16 лет назад внедрил польский маркетолог и дизайнер Гжегож Эш. Проведённый под его руководством ребрендинг стал целым событием не только в телекоме, но и в маркетинге, запустив «моду» на изменения логотипов, стилей и т.п. Но… в компании проделали большое количество исследований и выяснили, что хотя осведомленность о бренде у пользователей очень высокая, 98%, у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодёжи, согласно исследованиям МТС, именно яйцо вызывает «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного».

И компания решилась всё поменять. Что, в общем, не самая дешёвая опция.

Что ж, прощай, эпоха? Или… прощай, МТС?

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