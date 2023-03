СМИ: Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта Эвана Уиникера

Инсайдеры издания Billboard сообщают, что Лана Дель Рей собирается связать свою жизнь с 40-летним музыкантом Эваном Уиникером. К слову, поклонники певицы заметили обручальное кольцо на безымянном пальце ее левой руки еще в начале марта на премии Billboard Women In Music 2023. Впрочем, сама Лана пока не подтверждает эту информацию, что неудивительно — поп-дива крайне скрытна в личных вопросах.

Несмотря на то, что Лана и Эван старательно скрывают свой роман, за прошедшие несколько месяцев их неоднократно видели вместе на публике, в том числе на сентябрьской вечеринке фестиваля Chili Cook-Off в Малибу, и совсем недавно в ресторане Pappy and Harriet’s в Пионертауне, Калифорния.

Лана и ее кольцо

Эван Уиникер — музыкант, экс-участник группы Steel Train. К слову, в этом же коллективе играл и продюсер Джек Антонофф, который частенько сотрудничает с Дель Рей. В мае прошлого года он тоже обручился со своей избранницей, звездой “Горничной” и “Однажды в… Голливуде” Маргарет Куэлли. Кстати, на новом альбоме Ланы “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, вышедшем 24 марта, есть песня под названием “Margaret”, посвященная Куэлли и Антоноффу.

До встречи с Эваном Уиникером 37-летняя Лана Дель Рей, предположительно, крутила роман с музыкантом Джеком Доннохью. На эти отношения она сама намекнула в июле 2022-го.

Лана Дель Рей на премии Billboard Women In Music 2023