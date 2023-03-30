 

Собянин: МСД планируют полностью открыть в этом году

30.03.2023, 11:11, Новости дня
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Полное открытие Московского скоростного диаметра (МСД) состоится в 2023 году. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала “ТВ Центр”.

Градоначальник напомнил, что основное направление диаметра уже запущено. Трасса протянулась от платной дороги на Санкт-Петербург до Казанского направления. По его словам, в будущем МСД соединят с магистралью М-12

“Мы двигаемся навстречу на соединение с этими участками. Называем это Северо-Восточной хордой”, – отметил мэр.

Собянин сообщил, в ближайшее время откроется движение на участках скоростного диаметра от Шоссейной улицы до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Запуск может состояться летом 2023 года, уточнил градоначальник.

Полное открытие МСД значительно сократит время передвижения по Москве. Автомобилисты будут быстрее добираться из одного района в другой без заезда на Садовое и Третье транспортное кольцо.

Скоростной диаметр соединит основные магистрали на востоке Москвы. Улучшится связность городских районов, уменьшится количество заторов, улучшится экологическая ситуация.

Реконструкция трех развязок на МКАД завершится в 2024 году, сообщил ранее мэр Москвы. По его словам, за последние пять лет скорость движения по кольцевой автодороге выросла с 48 до 51 километра в час.


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