Возможность писать твиты останется только у пользователей Twitter Blue – Илон Маск анонсировал новые меры по борьбе с ботами

Владелец Twitter Илон Маск предупредил, что в скором времени пользователи соцсети без подписки Twitter Blue не смогут отправлять сообщения. Нововведение должно окончательно искоренить засилье ботов в Twitter.

– Когда кто-то пишет в Twitter, то мы не можем сразу понять, бот это или человек. Оформление платной подписки гарантировано дает нам ответ на этот вопрос. При всём совершенстве технологий искусственный интеллект не так уж глуп, чтобы выбрасывать деньги на ветер. При этом, когда я вижу, что мне понаписали пользователи без синей галочки под моими твитами, то у меня закрадываются большие сомнения, что люди могут нести такой бред, — рассказал Маск.

Миллиардер считает, что 7 долларов в месяц за использование лучшей соцсети в мире это не так уж и много. По его мнению, Twitter слишком долго был бесплатным и поэтому боты смогли его захватить.

– Я думаю, что каждому по силам заплатить эту ничтожную сумму. Писать твиты это не право, а привилегия успешных людей. Люди будут платить, а боты уйдут, — добавил владелец соцсети.

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