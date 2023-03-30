 

Возможность писать твиты останется только у пользователей Twitter Blue – Илон Маск анонсировал новые меры по борьбе с ботами

30.03.2023, 10:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владелец Twitter Илон Маск предупредил, что в скором времени пользователи соцсети без подписки Twitter Blue не смогут отправлять сообщения. Нововведение должно окончательно искоренить засилье ботов в Twitter.

– Когда кто-то пишет в Twitter, то мы не можем сразу понять, бот это или человек. Оформление платной подписки гарантировано дает нам ответ на этот вопрос. При всём совершенстве технологий искусственный интеллект не так уж глуп, чтобы выбрасывать деньги на ветер. При этом, когда я вижу, что мне понаписали пользователи без синей галочки под моими твитами, то у меня закрадываются большие сомнения, что люди могут нести такой бред, — рассказал Маск.

Миллиардер считает, что 7 долларов в месяц за использование лучшей соцсети в мире это не так уж и много. По его мнению, Twitter слишком долго был бесплатным и поэтому боты смогли его захватить.

– Я думаю, что каждому по силам заплатить эту ничтожную сумму. Писать твиты это не право, а привилегия успешных людей. Люди будут платить, а боты уйдут, — добавил владелец соцсети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.22 / Специалисты выяснили, как одуванчики реагируют на погоду

27.10.22 / Тыквы, специи и листья: как определить, подходит ли вам осенний тренд на окрашивание волос

29.11.22 / Европол ликвидировал кокаиновый «суперкартель» в Европе и ОАЭ

15.10.21 / Вопросы о величине госдолга США войдут в ЕГЭ

11.01.23 / Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию

01.12.21 / «Если человек уходящий, его нужно видеть как можно чаще»

16.06.21 / Новая Зеландия сказала своё веское слово в борьбе с терроризмом

01.12.21 / Мнение: Скрытно разместили 115 млн. войск

31.05.22 / «Катастрофическая ситуация» — война в Украине только усугубила продовольственный кризис в Африке

05.04.21 / Оправданным в российских судах будут назначать условное наказание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика