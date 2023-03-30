 

Пользователи жалуются на неэффективность встроенного антивируса Windows

30.03.2023, 10:19, Разное
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Пользователи Reddit начали жаловаться на встроенный в Microsoft Windows антивирус Defender. Из-за бага он начал видеть угрозы даже в безопасных ссылках.

Пользователи также отмечают, что системные администраторы компьютеров получают множество электронных писем, предупреждающих об опасности этого бага. Однако ошибка не представляет угрозы для безопасности пользователей.

Microsoft подтвердила наличие проблемы в программном обеспечении безопасности под кодом DZ534539. По данным компании, Microsoft Defender неправильно помечал безопасные ссылки вредоносными. Неизвестно, когда ошибка будет устранена. Скорее всего, Microsoft исправит эту проблему в следующем обновлении.


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