Пользователи жалуются на неэффективность встроенного антивируса Windows

Пользователи Reddit начали жаловаться на встроенный в Microsoft Windows антивирус Defender. Из-за бага он начал видеть угрозы даже в безопасных ссылках.

Пользователи также отмечают, что системные администраторы компьютеров получают множество электронных писем, предупреждающих об опасности этого бага. Однако ошибка не представляет угрозы для безопасности пользователей.

Microsoft подтвердила наличие проблемы в программном обеспечении безопасности под кодом DZ534539. По данным компании, Microsoft Defender неправильно помечал безопасные ссылки вредоносными. Неизвестно, когда ошибка будет устранена. Скорее всего, Microsoft исправит эту проблему в следующем обновлении.