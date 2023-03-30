 

Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры

30.03.2023, 9:45, Разное
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Несмотря на постепенное восстановление отечественного рынка недвижимости, динамика спроса в начале года была все же отрицательной. Одной из главных причин падения интереса россиян к покупке жилья называют изменение условий льготной ипотеки и отказ ЦБ РФ от ставок, приближенных к нулевому проценту.

Меж тем, застройщики начали внедрять собственные программы, которые призваны стимулировать спрос. Эксперт по недвижимости Евгений Дружинин отметил, что девелоперы готовы предоставлять потенциальным покупателям скидки до 40%.

В интервью изданию “Лента.ру” он подчеркнул, что дисконт от строительных компаний помогает гражданам сократить ежемесячные платежи, пока идет возведение дома. Особенно это актуально для траншевой ипотеки.

Собственно, траншевая ипотека позволяет позволяет получать от банка сумму кредита не единоразово, а частями. В этом случае покупатель может сэкономить, потому что в период строительства ежемесячные платежи оказываются минимальными.

Еще один способ экономии при покупке недвижимости – трейд-ин. По словам эксперта, раньше сервис не был популярен, однако теперь застройщики охотно выкупают квартиры клиентов в счет оплаты будущего жилья.

Кроме того, специалист подчеркнул, что девелоперы зачастую делают дисконт для квартиры, которые не купили на завершающей стадии готовности дома. Также покупатели смогут сэкономить в период выборочных скидок на неликвидную или переоцененную недвижимость.


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