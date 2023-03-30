Личный жеватель Байдена ушел в почётную отставку после 20 лет непрерывной работы

В почётную отставку ушёл личный жеватель президента США Джозефа Байдена – Шарль Деметриус Раш.

Уроженец штата Огайо начал свою звездную карьеру еще находясь в составе Вооруженных сил США в звании майора. Однако, когда ему поступило предложение о сотрудничестве от опытного сенатора, он не смог устоять.

По словам представителей Белого дома, Раш брал отпуск всего несколько раз за карьеру и в эти короткие минуты расставания на посту его сменяли родственники Джо Байдена: его дети, внуки и племянники. Кто сменит «первую челюсть Америки» ещё не известно, однако в администрации пообещали, что отбор на эту роль будет максимально суровым.

Американские политологи в свете столь ужасной потери для действующего президента, уже предрекают Байдену поражение от его политических противников на выборах в ноябре 2024 года.

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