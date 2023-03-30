Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач

Весенний сезон характеризуется серьезными изменениями в природе, которые могут провоцировать обострение или развитие у людей некоторых опасных болезней. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

В интервью радио Sputnik она подчеркнула, что всплеск ОРЗ зачастую приходится на конец марта, начало апреля, потому что погодные изменения приводят к активизации вирусов. Угрозу для россиян в этот период могут представлять только коронавирус и грипп, которые, как правило, протекают с осложнениями, но и простые ОРВИ.

Выдать болезни могут такие симптомы, как кашель, насморк и першение в горле. Врач порекомендовал не заниматься самолечением, уточняет портал “Вести Подмосковья”. Она призвала россиян при проявлении недугов немедленно обращаться за помощью к специалистам.

Эксперт также напомнила, что весной риски заболеть повышаются, потому что люди начинают одеваться легче. Кроме того, зимний отопительный сезон негативно влияет на слизистую, которая является естественным барьером на пути вирусов.

Также, по словам врача, весной обостряются аллергические заболевания. Это связано не только с цветением растений, но и с химическими реагентами, которые попадают в воздух при таянии снега.

Кроме того, из-за накопившегося в организме стресса весной граждане могут столкнуться с хандрой, сообщает издание URA.RU. Чтобы справиться с недугом, по мнению врача Елены Гориной, необходимо пересмотреть рацион питания.

Как отмечает портал VSE42.RU, для возвращения хорошего настроения следует увеличить потребление рыбы, и морепродуктов. Восполнить заряд бодрости весной также помогут фрукты, орехи и злаковые культуры.