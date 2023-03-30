Мнение: Свобода против Справедливости

(утраченная самооценка россиян)

Многие, в их числе известный наш сетевой политолог Анатолий Несмиян (он же Эль-Мюрид), резонно указывали в своих комментариях текущей политической ситуации, что России очень трудно идеологически противостоять пропаганде с Запада, прежде всего из США, ввиду отсутствия у России и ее руководства какой-то бы ни было общей идеи, стремления или мечты. В то время как у США и прочего Свободного Мира (как он сам себя называет) такая общая идея присутствует, и это как раз и есть идея Свободы.

Для Америки это общий объяснительный принцип, лежащий (в какой-то степени) в основе всех ее действий: Америка отстаивает свободу. Чтобы людей как можно меньше принуждали, чтобы каждый мог действовать так как хочет, зарабатывать как может, одеваться, общаться и совокупляться как находит нужным – с одним ограничением, чтобы не ущемлять этим окружающих. Поэтому, мол, Запад отстаивает свободу выбора, слова, собраний, самовыражения, выезда и въезда, торговли, совести и т.д. И заодно борется с теми режимами, которые свободу так или иначе ущемляют. С тем, насколько Запад сам верен этим установкам и вообще идеалам Свободы, можно спорить сколько угодно (особенно после двух лет тотального ковидного безумия) – но нет сомнений, что такая риторика для него является органичной, привычной… и все еще убедительной.

И всё это, безусловно, резко контрастирует с полной идейной беспомощностью в случае РФ – когда за год так называемой СВО весь росагитпроп оказывается не в состоянии толком объяснить не только ЗАЧЕМ Россия делает то, что она делает, но и, собственно, ЧТО она делает – на сколько-нибудь более высоком уровне обобщения, чем «там танки поехали влево, к деревне Ивановка, а там танки поехали вправо, к деревне Васильевка».

Несмиян (остающийся, как и многие, под очарованием сгинувшего Советского Союза) указывает, что раньше-то такая руководящая идея, которую можно было использовать заодно и против идеи Свободы, в распоряжении врагов «вольного Запада» имелась: это идея Справедливости. Нам, мол, не нужна эта ваша безграничная свобода, от нее того и гляди всякое бесовство и попрание скреп случится; а нам надобно, чтобы всё было по справедливости, чтобы, значит, не только счастья всем и каждому, но и, главное, чтобы никто не ушел обиженным!

Несмиян даже удивляется – почему в ответ на западную пропаганду Свободы российские горе-руководители не ходят, так сказать, с козырей – не упоминают про Справедливость и свою к ней приверженность (может быть, им дворцы и яхты мешали?) Это тем более странно, что ведь в России всегда именно к справедливости народ, что называется, «неровно дышал», и даже считалось, что русским людям вообще ничего не надо – только б была эта самая справедливость (которой при этом, однако, почему-то почти никогда и не бывало; впрочем, может, именно поэтому ее недостаток так остро ощущался?)

Меня в этом судьбоносном выборе между свободой и справедливостью больше всего волнует, понятно, психологический аспект. А действительно – во-первых, странно, что эти две идеи вообще противопоставляются (так, что, по мысли Несмияна, вообще друг друга чуть ли не исключают). И во-вторых – а почему одни люди в самом деле больше предпочитают свободу, а другие – справедливость? Что отличает первых от вторых?

Моя гипотеза – уровень самооценки и уверенности в себе, своих силах. Чем выше самооценка и уверенность – тем более человек «либерал» в подлинном смысле слова, то есть тем более он привержен идее свободы, свободного общества. И наоборот: чем ниже самооценка и слабее уверенность в своих силах – тем больше будет проявляться стремление к Справедливости, то есть, условно, тем больше человек «социал-демократ» (а в пределе – коммунист).

Отсюда и приключения самого слова «либерал» в нашем обществе. Берусь утверждать, что в новейшей истории России был (впрочем, весьма недолгий) период, когда тут явное большинство было вполне либеральным, то есть «приверженным свободе». И люди не называли себя «либералами» впрямую разве что потому, что само это слово еще не было особо в ходу.

Речь о периоде «поздней Перестройки» и событиях в самом начале 90-х, увенчавшимися Августовской Революцией 1991-го. Люди тогда в России прямо жаждали и требовали Свободы именно В МАССАХ. Почему? Потому что к краху российского коммунистического проекта само население будущего постсовка подошло едва ли не в самой бодрой и уверенной психологической форме: те, кто еще сохранил воспоминания о тех днях, наверняка ярче всего запомнил сопровождавшее их эйфорическое и массовое ощущение «раздвигающихся горизонтов», «освобождения от оков» опостылевшей коммунистической власти, того, что «теперь МНЕ всё по плечу» etc. На чем оно было основано? На всеобщей уверенности в своих силах, своем уме и своих перспективах! А в самом деле – чего было опасаться? Образование у всех – самое лучшее (потому что советское), Россия как страна – самая богатая (вся таблица Менделеева), делить, кроме огромных и несметных богатств, остающихся после Советской власти, нам нечего (а там столько, что на всех хватит!)

Люди в канун краха СССР в самом деле массово ощущали себя «ильями муромцами», только почему-то лежащими на печи и опутанными при этом кучей ограничений и запретов поганой власти «рабочих и крестьян», которая, собственно, только одна и мешала богатырям и богатыршам расправить свои исполинские плечи и достигнуть всего, чего пожелается, САМИМ, своими собственными руками! Порвать цепи, скинуть красных бюрократов – и вот тогда заживем, «делай, что хочешь». По опросам начала 90-х, помню, почти половина опрошенных видела себя в будущем… хозяевами какого-нибудь бизнеса, дела. Люди так и говорили: надоело, мол, «работать на дядю», на государство – хотим работать на себя; свое дело хотим!

Но, как уже точно все помнят, описанный период лихорадочной общественной эйфории очень быстро закончился. А на языке психологии это может звучать так: степень самооценки и уверенности в себе у подавляющей части обитателей пост-СССР стала быстро снижаться и скоро переместилась в отрицательную зону… Откуда, собственно, не выбралась до сих пор – то есть пребывает в отрицательной зоне вот уже 30 с гаком лет.

Почему люди с заниженной самооценкой выбирают «справедливость», а не «свободу»? Потому, что это для них самое естественное поведение. Человек перестал верить в себя, свои силы – очевидно, он не особо верит и в то, что реально в состоянии защищать и отстаивать свои права. Соответственно, у него обостряется желание, чтобы хотя бы был КТО-ТО, кто его права мог и хотел бы отстаивать за него.

Люди с низкой самооценкой обычно – люди зависимые. Например, они чаще всего работают по найму и как минимум зависят от работодателя (кстати, процент людей, мечтающих «открыть свое дело», в России с 1991 года непрерывно снижался и сейчас является одним из самых низких в Европе, а то и в мире; сейчас такие составляют буквально какие-то доли процента от опрошенных).

Работник по найму, естественно, очень озабочен тем, чтобы ему платили «по справедливости». Причем он, как правило, хочет, и чтобы ему самому платили «достойно» – и чтобы другим рядом с ним платили ТАК ЖЕ, чтобы у работодателя не было «любимчиков» или «блатных»; работающий по найму склонен воспринимать деньги, которые переплачивают «блатным», как буквально «вытащенные из его кармана».

Вообще, человек с низкой самооценкой заинтересован в ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ всякого рода благ – потому что он считает себя слабее остальных и отдает себе отчет, что ему в «обществе равных возможностей» будет и доставаться стабильно меньше, чем другим. Отсюда же, кстати, и вытекает то самое противопоставление – неуверенный в себе не любит «слишком свободных» прежде всего из опасения, что свободные – слишком шустрые и ресурсно богатые, они прибегут первыми и заберут себе всё. Лозунг свободы неуверенных в себе реально ПУГАЕТ – и, возможно, в этом и стоит искать то самое глубинное противоречие, лежащее в основе постоянной неприязни «глубинного народа» (не только элиты!) к Америке. Оно буквально так и звучит: «Они там слишком свободные (читай – слишком в себе уверенные), мы за ними никогда не поспеем».

Из-за общего падения личной самооценки (принявшего на самом деле характер реальной психологической общественной эпидемии в нашем постсовке), возможно, снижается и понятие ценности человеческой жизни и своего собственного существования – что и обуславливает удивительную готовность умирать и довольно равнодушное отношение к смерти и перспективе собственной гибели (прекрасная почва для сбора добровольцев на войну).

Еще одно печальное следствие низкой самооценки – озлобление. Человек, в глубине души не верящий в свои силы и склонный ставить себя ниже других, в конечном итоге задумывается о «несправедливости» такого положения вещей, когда другим «дано больше, чем другим», и другие оказываются способны на то, что ты сам не в состоянии никогда в жизни решиться или научиться; тогда приходит зависть, а нею и ее непременная спутница – злоба. А когда низкая самооценка настолько распространена – мы в итоге сталкиваемся с фоновым озлоблением целых общественных страт. Что, впрочем, тоже прекрасно становится основой «военного сознания».

Можно спросить – а почему ж, коли всё так прекрасно складывается для торжества идей справедливости, они тем не менее не становятся реальной общественной силой? Ответ, вероятно, в том, что степень уверенности у российских масс ненароком провалилась ниже какого-то контрольного критического значения, после которого неуверенность уже переходит в тотальную трусость и апатию, неспособность отстаивать на публике вообще НИКАКИЕ идеи… Однако не стоит рассчитывать, что в этом своего рода «позитивный эффект» и отныне мы, в отличие от более уверенных в себе стран и народностей, надежно гарантированы от любых восстаний и майданов.

Есть понятие «храбрость труса». В толпе даже самые робкие становятся бесстрашными, но толпа при этом дика и кровава. Как говаривал Наполеон, «самый страшный бунт – бунт пустого желудка».

И есть вещь, которую в упор не понимают наши «оппозиционеры»: никакие идеи свободы в России не победят до тех пор, пока к людям не вернется уверенность в собственных силах. Именно в собственных, своих – а не в «Силе Государства», идее, которую им подложили взамен утраченной уверенности и приобретенной в результате «лихих 90-х» убежденности в своей собственной ничтожности и подлости.

Самое трудное – вернуть россиянам утраченную адекватность самооценки. Когда это удастся – только тогда мы по-настоящему ужаснемся тому, что натворили в период пребывания в полном ничтожестве. И только тогда слово «либерал» утратит свое пугающее значение для масс.