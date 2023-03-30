Проблема, которую можно решить и без помощи дорогих процедур: лучшие способы оживить сухие ногти и кутикулу

Наверняка вам знакомо ощущение, когда вы выходите из маникюрного салона и не можете налюбоваться своими руками, которые выглядят просто превосходно: кожа увлажнена, а ногти и кутикула просто бесподобны. Но уже через день ваши руки возвращаются к прежнему состоянию, что не может не огорчать. Если ваши ногти довольно часто оказываются в не слишком хорошем состоянии, а кутикула становится неровной и непривлекательной, вам необходимо знать, что существуют процедуры, которые вы можете осуществить дома, не прибегая к помощи специалистов.

Используйте увлажняющий крем

Эта процедура должна быть частью вашей повседневной жизни, буквально стать вашей привычкой. Это отличный способ получить руки вашей мечты, кожа которых увлажнена и выглядит здоровой. Если возможно, используйте увлажняющий крем всякий раз, как вы помоете руки. Это позволит вам избавиться от шероховатостей, которые не только неприглядно выглядят, но еще и очень некомфортны, если задевают об одежду и другой текстиль.

Некоторым людям требуются более мощные средства, например не только увлажняющие, но и питательные кремы. Но вы поймете, какой продукт позволяет вам добиться эффекта, методом проб и ошибок.

Надевайте перчатки для защиты

Независимо от того, требует ли ваша работа частого мытья рук или вы регулярно моете посуду, можете заметить, что ваши ногти и кожа из-за этого часто страдают. Наверняка вам не нравится чувство стянутости и сухости. Но довольно часто проблему лучше предотвратить, чем бороться с ее последствиями.

Самым простым способом будет использование перчаток. Они полезны еще и по той причине, что некоторые бытовые средства, например мыло для мытья посуды или тем более продукты для чистки сантехники, оказываются очень агрессивными для кожи и ногтей. Если раньше вы никогда не пользовались перчатками на постоянной основе, обязательно стоит сделать эту привычку частью вашей жизни.

Применяйте продукты с витамином Е

Витамин Е – это настоящее чудо по уходу за кожей. Этот ингредиент – просто золотой стандарт для тусклых, сухих и ломких ногтей, а также неприглядной кутикулы. Насыщенные масла с витамином Е имеют густую консистенцию, поэтому их нанесение может показаться сложной задачей, но пусть вас это не останавливает и не становится причиной того, что вы откажетесь от подобных чудодейственных средств. Масло с витамином Е способно предотвратить растрескивание кутикулы, что часто приводит к болезненным заусенцам.

Перестаньте ковырять или грызть ногти

От старых привычек бывает довольно сложно избавиться, и никто не собирается обвинять вас в том, что вы испытываете стресс, из-за этого грызете ногти и кутикулу. Но стресс в той или иной степени присутствует в жизни современного человека. Важно научиться справляться с ним другими способами. Если ваши ногти видели лучшие дни, вы можете помочь им выглядеть более привлекательно и сделать их здоровыми.

Постарайтесь отказаться от обкусывания ногтей и кутикулы, вместо этого можете периодически записываться на маникюр, портить который вам, скорее всего, не захочется. Если деньги на салон тратить нет желания, каждую неделю или даже чаще вы можете уделять время на то, чтобы отодвинуть кутикулу и сделать ее более аккуратной, а также покрыть ногти лаком. Если сделать это, вы будете останавливаться всякий раз, когда вспомните, что попадание химических элементов в организм может быть вредно.

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Следите за химическим воздействием

В последнее время стали очень популярными лосьоны на основе спирта для дезинфекции кожи рук. Если вы все еще продолжаете пользоваться такими средствами, это благотворно сказывается на вашем здоровье, но все же следует помнить о том, что химические вещества неблагоприятно воздействуют на кожу и ногти. Когда использование дезинфицирующих средств является необходимостью, стоит задуматься о том, чтобы выбрать продукты, которые бы выполняли свое прямое назначение, но не были бы вредны для кожи ваших рук.

Не обрезайте кутикулу

Во многих салонах сегодня кутикула обрезается ножницами или щипчиками, но вам следует перестать это делать по той причине, что таким образом вы снижаете защитную функцию вашего организма в области рук. Кутикула существует не случайно, кроме того, ее удаление может стать причиной привлечения бактерий и занесения инфекции. Если вы периодически делаете маникюр в салоне, вы можете просто попросить своего мастера не обрезать кутикулу, а отодвинуть ее.

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Поддерживайте здоровье ногтей витаминами

То, что вы вводите в свой организм, действительно влияет на ваше самочувствие и внешность. Это касается и ногтей, а также кожи. Поддерживая их здоровье минералами и витаминами, вы получаете не только более сильный иммунитет, но еще и привлекательно выглядящие руки.

Включите в рацион продукты с витаминами. Или пропейте курс витаминов. Перед тем как начинать принимать какие-то препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Используйте разные масла для ногтей

Если использовать разные масла для питания кутикулы и ногтей, можно добиться поистине хороших результатов. Вы можете использовать масла в чистом виде или подбирать косметические продукты, в которых среди ингредиентов есть масла, например жожоба, арганы или кокоса.

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Эти компоненты содержат увлажняющие жирные кислоты и даже антивозрастные антиоксиданты. Некоторые из этих масел предотвращают инфекции, тогда как другие смягчают и питают. Например, лаванда укрепляет, кроме того, она позволяет сделать ногти более эластичными. А вот розмарин может вернуть блеск обезвоженным ногтям.

Выполняйте процедуры против сухости

Если вы не будете бороться с сухостью кожи и ногтей, ситуация может усугубиться. Если нанесения одного увлажняющего крема уже недостаточно, нужно прибегнуть к более серьезным процедурам. Это могут быть маски для рук, ванночки, а также салонные процедуры, которые позволяют добиться долгосрочного эффекта.

Сведите к минимуму частое воздействие воды

Мытье рук действительно необходимо для здоровья. Но довольно часто случается так, что девушки и женщины не берегут кожу от частого воздействия воды. Это может становиться причиной сухости кожи, а также расслаивания ногтевой пластины. Старайтесь мыть руки по мере необходимости, но все же не делайте это слишком часто. Кроме того, обычное мыло вы можете заменить увлажняющим или специальным гелем, который не сушит кожу.

Отшелушивайте

Обычный пилинг является превосходным способом удалить омертвевшие клетки кожи и сделать дерму более мягкой и сияющей. Такую чистку можно осуществлять дома, это довольно простой процесс. Для этого можете купить специальный скраб, а также готовить подобные средства из натуральных ингредиентов. Ими могут выступить молотые грецкие орехи, пищевая сода и даже мелко измельченные косточки.

Сделайте перерыв в маникюре

Современный маникюр – это красиво, но он может ухудшать состояние ногтей и кожи. Если вы не можете полностью отказаться от гель-лака, можно хотя бы на время сделать перерыв. Быть может, это предложение не совсем то, что вам хотелось бы услышать, но, поверьте, вы будете рады увидеть, как ваши ногти дышат и восстанавливаются после длительного ношения гелевого слоя. Некоторые девушки даже отмечают, что, снимая толстый слой лака, уже больше не хотят возвращаться к тому, чтобы постоянно посещать салон. Вместо этого они восстанавливают ногти и ухаживают за ними дома, что позволяет еще и экономить.