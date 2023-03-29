Мнение: Трепещи, Арестович!

(Первый канал пришел за вийсковым оглядачем)

Черт, вот это программа! Прямо жалею, что пропустил. Что ж они так плохо рекламируют?! Ставлю Эрнсту на вид! В общем, на Первом только что вышла, оказывается, братоубийственная программа Марии Бутиной (!) с разоблачением… моего тезки Арестовича! Его разоблачают и клеймят как агента мировой закулисы, демона и вельзевула, особо опасного для детей и их родителей. Увы, не смотрел – но нашел в ФБ классную рецензию от того, кто заценил:

“Из аннотации программмы “Куклы наследника Тутти” (под Тутти тут, видимо, имеется в виду Байден – С.): С момента окончания Первой мировой Америка не оставляет попыток подмять мир под себя и всюду расставляет своих кукол. А сегодня у Америки последний бой за гегемонию, за бигмак, жвачку и бейсболку.

Ведущая – депутат Мария Бутина. Легендарная разведчица, узница американских застенков, разоблачительница куклы Барби, комсомолка и просто красавица.

Идет программа в прайм-тайм на месте «Пусть говорят». Сочетает в себя элементы малаховского детища и шоу «На самом деле». Которое про детектор лжи и выяснение «страшных» звездных тайн. Значится, взяли обе передачи вместе с «экспертами», крепко взболтали и добавили много Бутиной.

Темы новизной не блещут. Украина, Запад, глобалисты/сатанисты. Однако за счет гостей (профайлеров, психологов, аналитиков, эзотериков, нумерологов) и ведущей (Штирлица-депутата) эффект получается сногсшибательным.

Полное ощущение, что эфир главного канала страны захватила группа душевнобольных в стадии обострения. На их фоне пациенты «Полета над гнездом кукушки» или коллеги Берлаги из сумасшедшего дома выглядят светочами эпохи Возрождения.

Сегодня слушалось дело Алексея Арестовича. Попробую суммировать итоги «дискуссии». Сей господин является Геббельсом, его живым воплощением. Одновременно сатаной, люцифером и лукавым (именно так). При этом агентом американской разведки. К роду хомо сапиенсов отношения не имеет. Половой принадлежности тоже. Ибо демон.

Представляет смертельную угрозу для всех детей Украины. О чем с экрана предупредили матерей Незалежной. Если они не будут бдительны, то Арестович придет, деток заберет и умучает до летального исхода. Один такой случай уже документально зафиксирован. Живет в Алексее «внутренний человек» напрямую связывающий его с адом. Откуда тот получает инструкции. Вкратце так” (Фейсбук).

Отсмеявшись, всерьез могу сказать только одно: класс! Алексея Арестовича можно только поздравить с такой шикарной рекламой – по Первому в прайм-тайм. Другое дело, что непонятно, зачем ему реклама – у него на канале и так уже 1,7 млн. подписчиков. Куда ж больше?!

Но Бутина хочет еще.

UPD. Добрые люди скинули ссылку на суперпрограмму – с сервиса, естественно, Rutube. Так там и название у передачи как в дешевом КВНе: “Геббельс для Зеленского”. Геббельс, правда, был министром рейхспропаганды, а Арестович на Украине – частное лицо… Но кого и когда в РФ это останавливало?