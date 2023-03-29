 

Неземное происхождение: что такое “бутылочный камень” и как он помогает интуиции

29.03.2023, 22:00, Разное
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Молдавит, или “бутылочный камень”, – красивый зеленый драгоценный камень, который является мощным инструментом для исцеления и духовного роста. Независимо от того, являетесь вы опытным ценителем кристаллов или новичком в мире использования натуральных камней, вам будет интересно узнать, как молдавит используется для развития интуиции. Мнение о том, что молдавит имеет отношение к Молдавии, ошибочно. Молдавит нигде, кроме как в Чехии, найден не были. А название произошло от названия реки Молдау.

Метафизические и целебные свойства

Духовные свойства молдавита поистине обширны. Энергия этого камня уникальна и мощна, что делает его ценным инструментом для духовных практик. С помощью этого камня можно добиться личностного роста, кроме того, он способствует трансформации.

С помощью молдавита можно усилить интуицию, прийти к воссоединению с высшим “я”, добиться эмоционального исцеления, гармонии и равновесия. Молдавит усиливает действие других кристаллов, выводит их на более высокие вибрации.

Молдавит довольно часто используется для установления связи с архангелами и вознесенными владыками, а также духовными наставниками. Он уникален еще и тем, что балансирует чакры, повышает личные вибрации и помогает раскрыть духовное предназначение.

Если человек пытается разобраться в причинах болезни, молдавит поможет и с этим. С его помощью можно проходить кармические уроки и даже исцелять эмоциональные травмы. Многие люди, работающие с этим камнем, отмечают, что они испытали настоящие мистический опыт. Он может заключаться в интенсивном эмоциональном исцелении, трансформации и даже духовном пробуждении.

Как использовать молдавит для исцеления

Можно использовать камень для исцеления самыми разными способами. Один из них – в качестве украшения. Энергия этого кристалла усиливается, если носить его близко к телу. При использовании молдавита для исцеления важно обозначить намерение и сосредоточить свою энергию на кристалле. Это позволяет усилить его целебные свойства.

Молдавит и чакры

Молдавит – мощный инструмент для балансирования и гармонизации чакр. Благодаря своей высокой вибрации молдавит помогает устранять блоки, открывать и выравнивать чакры. Считается, что энергия этого кристалла резонирует с сердечной чакрой, которая является центром любви, сострадания и эмоционального исцеления.

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Если расположить молдавит на горловой чакре, можно будет получать межпланетные сообщения и даже общаться с существами из других измерений. Если поместить молдавит на чакру третьего глаза, это может помочь получить информацию из хроник Акаши.

Как ухаживать за молдавитом

Молдавит является деликатным драгоценным камнем, который требует особого ухода. Один из вариантов – подержать его в соленой или родниковой воде в течение нескольких секунд, что позволяет накопленной энергии рассеяться.

Еще один метод заключается в том, чтобы подвергнуть камень воздействию лунного света. Поскольку молдавит имеет внепланетное происхождение, он реагирует на сияние Луны и звезд. Камень необходимо положить на подоконник ночью или закопать в землю при полной Луне, оставив кристалл до утра.

Еще один способ почистить камень – подвергнуть его окуриванию. Для этого можно использовать пало санто, шалфей и ароматические палочки. Хранить кристалл следует в безопасном месте, где он не будет поцарапан или поврежден.

Преимущества ношения украшений из молдавита

Ношение украшений из молдавита – популярный способ использовать энергию этого мощного камня в духовных и целебных целях. Энергия этого кристалла усиливается, если носить его как можно ближе к телу.

Украшения из молдавита – это ожерелья, браслеты и серьги. Ношение этих украшений будет способствовать духовному росту, усилению интуиции и приходу к равновесию, а также эмоциональному исцелению.


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