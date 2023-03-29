 

“Рот закрой и молчи”: Соколов из “Маленькой Веры” приложил предавших Россию звезд

29.03.2023, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

А как относится к этим предавшим Россию коллегам Андрей Соколов, знакомый многим по фильма “Маленькая Вера”? О своей четкой и принципиальной гражданской позиции актер, поэт и гражданин рассказал на Втором открытом Российском фестивале современного и актуального кино “Алафейская гора”, который при поддержке компании “Сибур” в эти дни проходит в Тобольске.

Андрей Соколов гордится тем, что он – русский, что он – с Россией. “Для меня даже вопроса никогда не стояло, что может быть иначе, – заверил артист. – Я со своей страной и никогда от этого не откажусь. А недовольным коллегам могу сказать одно: “Когда пушки палят, а тебе чего-то не нравится, то рот закрой и молчи”. Тем же, кто уехал. кто сделал свой выбор, мне и сказать нечего – скатертью им дорога. Но будет грустно, если они вернутся, займут прежние места и начнут диктовать нам свои условия. Тогда будет непонятно, ради чего все сейчас происходит”.

У актера есть и свой благотворительные проект “Культура в помощь Донбассу”, который он организовал совместно с Союзом композиторов Евразии. “Мы много раз возили и гуманитарную помощь, и к ребятам в госпитали приезжали, – рассказал Соколов. – Это нормально, в этом ничего героического нет”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.20 / Компания Oppo представила новую модель смартфона Reno5 Pro+ 5G

01.07.20 / Путин предложил организовать встречу всех сторон конфликта в Сирии

28.07.21 / Названы самые успешные российские звезды

20.08.20 / Ученые выявили замедление темпов потребления природных ресурсов на фоне пандемии

14.01.21 / Генсек НАТО выразил надежду на спокойную передачу власти в США

29.01.22 / Пушков объяснил острый интерес США в конфронтации с Россией на Украине

02.01.22 / На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина

27.10.21 / Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для “Грузинской мечты”, чем когда он был в Украине – соратница политика

02.08.20 / Белый дом: президентские выборы состоятся третьего ноября

10.12.20 / Facebook восстановил работу после технического сбоя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика