Российские производители безалкогольных напитков поддержали маркировку их продукции

В Минпромторге РФ предложили провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Российские производители таких товаров поддержали инициативу ведомства.

Так, генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин отметил, что их компания уже давно маркирует воду. “Это позволило повысить доверие покупателей к нашим брендам, понимать, как бороться с подделками на рынке и создать справедливые условия конкуренции”, – отметил он. По слова Коковина, сладкие напитки от

BAIKALSEAтакже популярны, поэтому вопросы доверия и борьба с подделками до сих пор для компании актуальны.

На то, что среди безалкогольных напитков встречаются нелегальные товары, обратили внимание и в “Очерском заводе напитков”. “Сейчас, к сожалению, мы видим на рынке фальсификаты, которые производятся из неизвестных ингредиентов, красителей, подсластителей. Это отражается на образе всей отрасли”, – сказал инженер по системе менеджмента качества предприятия Денис Лоханин. Мол, поэтому необходимость маркировки безалкогольных напитков понятна и очевидна.

Лимонадная фабрика “Майкопская” тоже присоединилась к эксперименту. Гендиректор предприятия Александр Сорокин рассказал, что минеральная вода “Майкопская”, питьевая вода

“Оштен” уже выпускаются с кодами маркировки “Честный знак”. Скоро будут промаркированы безалкогольные напитки “Ранова”, сообщил он. “Мы готовы вступить в эксперимент по сладкой воде,

чтобы потестировать все процессы”, – заявил Сорокин.

В таком эксперименте плюсы увидели и в компании “Корсаковский завод пива и напитков “Северная звезда”. Ее представитель Александр Кондрашев рассказал о большой линейке сладких напитков: квасе, лимонадах, энергетиках и прочем. “Обязательно примем участие в эксперименте по сладким напиткам, чтобы все отработать на этапе эксперимента”, – сказал Кондрашев.

Четыре года назад в России появилась система “Честный знак”, с помощью которой правительство борется с незаконным оборотом товаров. Уже промаркирована молочная продукция, бутилированная вода, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года постепенно начнут маркировать пиво и другие слабоалкогольные напитки. Также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.